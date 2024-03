Prime Video estrena el primer tráiler de The Idea of You, la película inspirada en un fanfic de Harry Styles y protagonizada por Anne Hathaway.

Anne Hathaway vuelve a las tendencias con su nueva película titulada The Idea of You para la plataforma de Prime Video.

Película que se ha convertido en un suceso, debido a que la historia de The Idea of You, estaría inspirada en un fanfic romántico de Harry Styles con una mujer mayor.

Anne Hathaway protagoniza el tráiler de The Idea of You, la película inspirada en un fanfic de Harry Styles para Prime Video (Prime Video)

Tráiler de The Idea of You de Prime Video con Anne Hathaway revela gran romance inspirado en Harry Styles ¿de estos trata?

Con 41 años de edad, la actriz Anne Hathaway se roba las mirada en el tráiler de The Idea of You de Prime Video.

Así como también nos revela cómo sería un gran romance con uno de los hombres más guapos de la música, el cantante brítanico Harry Styles -de 30 años de edad-.

Dónde vemos a Anne Hathaway como Solène, una madre divorciada de 40 años que viaja al festival Coachella con su hija adolescente, en el cual conocerá a Hayes Campbell, un cantante veinteañero con el que vivirá un tórrido romance.

Sin embargo, esta historia no será de color de rosa, pues la edad, los excesos y hasta los reflectores pondrán a prueba la relación entre Solène y Hayes.

“Solène Marchand, una madre soltera de 40 años, inicia un inesperado romance con Hayes Campbell, de 24 años, cantante de la banda de chicos más sexy del planeta, August Moon”. Sinopsis de la película The Idea of You

Este es el elenco de The Idea of You, la película de Prime Video con Anne Hathaway

Además de Anne Hathaway como Solène en The Idea of You, la película de Prime Video, su reparto se completa con:

Nicholas Galitzine de 29 años

Ella Rubin de 22 años

Annie Mumolo de 50 años

Reid Scott de 46 años

Perry Mattfeld de 29 años

Jordan Aaron Hall de 28 años

Mathilda Gianopoulos de 20 años

¿Por qué se dice que The Idea of You, la película de Prime Video con Anne Hathaway está inspirada en Harry Styles?

The Idea of You, la película de Prime Video con Anne Hathaway está basada en la novela debut de la también actriz Robinne Lee -de 49 años de edad-

La historia de The Idea of You nació como un fanfic de Harry Styles, uno de los famosos ex integrante de One Direction.

En el cual se desarrolla un s upuesto romance entre Harry Styles y una madre de una de sus fans.

Historia que hizo que el libro The Idea of You fuera bien recibido por la crítica, pero sobre todo por los fans del propio Harry Styles.