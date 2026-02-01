Como muchos fans ya sabrán, Sony y Sam Mendes preparan un gran proyecto cinematográfico alrededor de The Beatles, con cuatro películas acerca de los músicos.

Aunque fata tiempo para ver las películas de The Beatles, Sony liberó las primeras imágenes de una forma muy peculiar, pues no fueron publicadas en redes sociales o sitios de prensa.

Primeras imágenes de The Beatles de Sam Mendes

Las primeras imágenes de The Beatles de Sam Mendes presentan a los actores elegidos caracterizados como cada uno de los miembros de la banda de rock.

Paul Mescal, de 29 años de edad, será Paul McCartney

Harris Dickinson, de 29 años de edad, será John Lennon

Barry Keoghan, de 33 años de edad, será Ringo Starr

Joseph Quinn, de 32 años de edad, será George Harrison

The Beatles de Sam Mendes (Especial)

The Beatles de Sam Mendes (Especial)

The Beatles de Sam Mendes (Especial)

The Beatles de Sam Mendes (Especial)

Lo interesante es que dichas imágenes de The Beatles de Sam Mendes se liberaron en forma de postales, que fueron colocadas en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool, Inglaterra.

Eran cuatro postales con cada uno de los actores, mismas que los estudiantes del Instituto se han encargado de compartir con todo el mundo a través de redes sociales.

Aunque la calidad no es del todo buena, se puede apreciar un poco la apariencia de los actores como The Beatles en diferentes etapas de su vida y de la carrera de la banda.

¿Cuándo se estrenan las películas de The Beatles de Sam Mendes?

Las películas de The Beatles se estrenarán en cines en abril de 2028, siendo desde este momento uno de los eventos cinematográficos más esperados.

Pues las cuatro películas de The Beatles de Sam Mendes llegarán al cine el mismo día, en algo que nunca antes se había visto en la historia del cine moderno.

Cada una de las películas estará protagonizada por uno de los integrantes de la banda, ofreciendo una perspectiva del grupo desde diferentes puntos de vista.

Si bien suena arriesgado, pues las mismas películas podrían canibalizarse entre ella, Sony y Sam Mendes le tienen mucha confianza al proyecto.