Con la llegada de agosto terminó el verano fílmico, aunque esto benefició a la taquilla de ‘La hora de la desaparición’, pues la falta de competencia la pusieron como la opción adecuada para todos los cinéfilos.

Al igual que la taquilla de ‘La hora de la desaparición’, Otro Viernes de Locos se ayudó de la falta de competencia en para mantenerse relevante; aunque no pasó lo mismo con Pitufos que se despide con más pena que gloria.

¿Cuál fue la taquilla de ‘La hora de la desaparición’ en su segunda semana?

En su segunda semana la taquilla de ‘La hora de la desaparición’ logró una grandiosa recaudación de 138 mdd (2.5 mil mdp) en todo el mundo.

Con un presupuesto de 38 mdd (712 mdp) , la taquilla de ‘La hora de la desaparición’ es ya todo un éxito para Warner Bros., la cual mantiene su racha desde el estreno de Minecraft en abril de este año.

Dado que no hay estrenos fuertes hasta la llegada de Demon Slayer a la cartelera internacional, la película de terror/comedia se mantendrá relevante un par de semanas más.

De hecho, es tal el éxito de este filme, que Warner Bros. ya está pensando en posibles secuelas y spin-offs.

La Hora de la Desaparición (Warner Bros. Pictures )

Otro Viernes de Locos se beneficia del efecto de la taquilla de ‘La hora de la desaparición’

Quien también se ha beneficiado de la falta de competencia, como la taquilla de ‘La hora de la desaparición’, es Otro Viernes de Locos.

Aunque no es tan sorprendente como la taquilla de ‘La hora de la desaparición’, Otro Viernes de Locos llegó a los 70 mdd (1.3 mil mdp) en su segundo fin de semana.

El presupuesto de la película de Disney fue de 45 mdd (843 mdp) , necesita alrededor de 140 mdd (2.6 mil mdp) para ser un éxito; si bien le falta el doble, es posible que las siguientes semanas le ayude a acortar la distancia.

Se espera que por lo menos llegue a los 100 mdd (1.8 mil mdp) , con lo que no tendría ganancias, pero tampoco perdería dinero.

Otro Viernes de Locos (Walt Disney Pictures)

La taquilla de ‘La hora de la desaparición’ despide al fracaso de Pitufos

La película que sale de cartelera esta semana es Pitufos, ante la buena taquilla de ‘La hora de la desaparición’.

Pitufos se va con 100 mdd (1.8 mil mdp) en su recaudación, lejos de la taquilla de ‘La hora de la desaparición’ y de la meta para ser un éxito.

Pues la película le costó 58 mdd (mil mdp) a Paramount, por lo que necesitaba unos 180 mdd (3.3 mil mdp) para entregar ganancias, algo no logrará.

El estrenar entre Superman y Los 4 Fantásticos, además de pésimas reseñas de los críticos, fue lo que condenó a este nuevo intento de los “suspiritos azules” en la pantalla.

Los Pitufos (Paramount)

