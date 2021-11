¿Cuándo inicia la preventa de boletos para ‘Spider-Man: No Way Home’ en México? Tanto Cinépolis como Cinemex tendrá boletos de manera anticipada y estos estarán disponibles para su compra a finales de noviembre.

La preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ fue confirmada por las dos cadenas de cine (Cinépolis y Cinemex) a través de sus redes sociales.

Aunque momento no hay más detalles al respecto de la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’, ahora se confirma que será el próximo 29 de noviembre a nivel nacional.

Preventa Spider-Man: No Way Home (Cinépolis)

Si vas a las páginas de Cinépolis y Cinemex, ni siquiera tienen los posibles horarios en que presentarán ‘Spider-Man: No Way Home’ en las distintas salas que hay en el país.

Por otra parte, se confirmó que ‘Spider-Man: No Way Home’ tendrá un estreno anticipado en México para el 15 de diciembre, siendo estos los primeros boletos que se pondrán a la venta.

En preventas previas, los boletos por lo general están a la venta desde el primer minuto del día mencionado, es posible que suceda lo mismo con ‘Spider-Man: No Way Home’.

Sin embargo, Cinépolis y Cinemex no tiene buenos servidores, se espera que con la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ ambas páginas colapsen, como sucedió con ‘Avengers: Endgame’ en 2019.

¿Habrá función de medianoche de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Con el anuncio de la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ muchos preguntan si será el regreso de las funciones de medianoche, que eran tradicionales previo a la pandemia.

De momento ni Cinemex ni Cinépolis han confirmado que ‘Spider-Man: No Way Home’ vaya a tener función de medianoche, oficialmente sólo se venderán pases para funciones a partir de la mañana-mediodía del 15 de diciembre.

Aunque los cines ya pueden operar con cierta normalidad, no habría condiciones necesarias ni suficientes para que ‘Spider-Man: No Way Home’ tuviera estreno de medianoche.

Escena de Spider Man: No Way Home (@SonyPicturesBr)

También depende del avance de la pandemia en México, pues de llegar una cuarta ola, ‘Spider-Man: No Way Home’ podría tener venta de boletos aún más limitados.

Hay que recordar que las funciones de medianoche congregaban a una buena cantidad de público, con un estreno como ‘Spider-Man: No Way Home’ sucedería un fenómeno similar.

Si llegara a abrirse una función de medianoche de ‘Spider-Man: No Way Home’ las mismas cadenas lo anunciarían en los próximos días.

Con información de Cinemex y Cinépolis.