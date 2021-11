‘Spider-Man: No Way Home’ lanza nuevo spot con J. J. Jameson conociendo al Lagarto; además de varias escenas extra que no se vieron en los tráilers.

Sony tardó prácticamente un año en promocionar ‘Spider-Man: No Way Home’; pero ahora que comenzó ya no la paran, pues luego del segundo tráiler tenemos un nuevo spot.

Este video de apenas 30 segundos fue liberado en Australia, siendo una extensión del segundo avance de ‘Spider-Man: No Way Home’, destacando la reacción de J. J. Jameson al Lagarto.

Además de Jameson y el Lagarto, el spot de ‘Spider-Man: No Way Home’ muestra parte de la pelea entre el Spidey de Tom Holland y el Doctor Octopus, así como un mejor vistazo a Electro.

Es probable que en los próximos días veamos más contenido de ‘Spider-Man: No Way Home’, principalmente clips y spots para los distintos territorios donde se estrenará.

‘Spider-Man: No Way Home’ llegará a cines de todo el mundo (donde la pandemia lo permita) el próximo 17 de diciembre de 2021.

‘Spider-Man: No Way Home’ aún tiene que resolver el misterio de J. J. Jameson

Se ha hablado mucho de los villanos y los “Peter Parker” de ‘Spider-Man: No Way Home’; sin embargo, aún queda el misterio alrededor de J. J. Jameson.

Si bien en un principio se pensó que la aparición de J. K. Simmons como J. J. Jameson en ‘Spider-Man: No Way Home’ era sólo un homenaje a la trilogía original, ahora no queda tan claro.

Con todo lo ocurrido con el multiverso, cabe la posibilidad de que este J. J. Jameson de ‘Spider-Man: No Way Home’, sea en efecto el que vimos en las películas de Tobey Maguire.

J. J. Jameson Spider-Man: No Way Home (Sony/Marvel)

Principalmente habría que ver su reacción ante la llegada del Doctor Octopus y el Duende Verde, que son los villanos con los que tuvo interacción.

Esto también le daría más peso a varías teorías de ‘Spider-Man: No Way Home’, además de darle cierta lógica a su aparición.

Aunque hay un problema y es que Jameson conocía al Peter Parker de Tobey Maguire; sin embargo, en ‘Spider-Man: No Way Home’ parece que sólo identifica a la versión de Tom Holland.

Con información de Screen Rant.