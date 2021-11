Usuarios aseguran que el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ oculta estos detalles ¿los notaste?

El segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenó el pasado 16 de noviembre y, en tan solo unos minutos logró colapsar todo Internet y las redes sociales.

Y es por eso que las teorías en torno al nuevo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ han comenzado a surgir, especialmente luego de que no se mostraron a Andrew Garfield ni a Tobey Maguire.

De igual forma, hubo varios usuarios e insiders que se dedicaron a desmenuzar las partes más importantes del segundo trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’ y han revelado detalles que probablemente no se notaron.

Póster de 'Spider-Man: No Way Home' (@SonyPicturesMX / Twitter)

La introducción de los 6 Siniestros

El segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha dado varias pistas de lo que podría contener su trama, especialmente al confirmar la llegada de los 6 siniestros.

En una de las escenas más impactantes, se encuentra Spider-Man luchando contra:

Doctor Octopus

Sandman

Lizzard

Green Goblin

Electro

Y aunque faltaría uno para completar a los 6 Siniestros , muchos aseguran que será Venom quien termine de completar a los enemigos de Peter Parker.

Aunque otros se inclinan a otra versión del Duende Verde o Hobgoblin , quien vendría siendo Ned, el mejor amigo de Peter y quien en los cómics asume este manto en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Escena de Spider-Man: No Way Home (@SonyPicturesBr)

El nuevo traje de Spider-Man

El nuevo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha dejado varias pistas y detalles que los usuarios no han tardado en revelar, siendo uno de ellos el nuevo traje que tiene.

Una de las cosas que ya se advertían en este tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ fue el traje negro que utiliza Peter Parker, el cual parece tener ciertas mejoras con las que puede usar magia como Doctor Strange.

Además, los usuarios han notado que en el centro del pecho de Spider-Man parecieran estar dos proyecciones, de quienes se sospecha serían Ned y MJ en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Doctor Octopus en 'Spider-Man: No Way Home' (Marvel Studios / Sony)

Los nuevos tentáculos del Doctor Octopus en ‘Spider-Man: No Way Home’

‘Spider-Man: No Way Home’ ha presentado su segundo tráiler y, con ello una de las escenas que más ha dado de qué hablar.

En primer lugar está la frase “ Tú no eres Peter ”, la cual ha desencadenado las supuestas confirmaciones de las apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Pero, los nuevos tentáculos del Doctor Octopus han sido también de que hablar, ya que al tener un tono rojizo ha recordado mucho al traje de Iron Man y del cual dicen, ha robado su nanotecnología.

Escudo del Capitán América en 'Spider-Man: No Way Home' ( Marvel Studios / Sony)

La estatua que se construye en honor al Capitán América

El estreno del segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ a menos de un mes de su llegada a cines ha desatado cualquier clase de teoría, pero también ha hecho que se revelen detalles perdidos.

Entre ellos es el monumento que se está erigiendo al Capitán América en donde está la Estatua de la Libertad, dejando en claro el legado de Steve Rogers pese a que el escudo fue heredado a Sam Wilson.

Electro en 'Spider-Man: No Way Home' (Tomada de video)

Referencias a las películas pasadas y a los cómics en ‘Spider-Man: No Way Home’

El nuevo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha traído varias sorpresas para los fans y, una de ellas han sido las vastas referencias y detalles a las películas pasadas y los cómics.

En primer lugar los villanos de las películas pasadas, una bomba del Duende Verde explotando en la cara de Tom Holland en ‘Spider-Man: No Way Home’ como en la película con Tobey Maguire.

La caída de MJ en ‘Spider-Man: No Way Home’ que recuerda mucho a la caída de Gwen Stacy en ‘The Amazing Spider-Man: Rise of Electro’ (2014).

El guiño de los trajes de los villanos a sus originales en cómics, como la nueva apariencia de Electro interpretado por Jamie Foxx o el traje original del Duende Verde de Willem Dafoe.