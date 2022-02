‘Spider-Man: No Way Home’: Revelan lista con escenas eliminadas del metraje final de la película.

A pesar de que ‘Spider-Man: No Way Home’ lleva mes y medio de haberse estrenado, cada día surge más información entorno a la más reciente historia del Hombre Araña.

Ya sean artes conceptuales o imágenes oficiales de Tobey Maguire y Andrew Garfield, ‘Spider-Man: No Way Home’ demuestra que seguirá en la conversación cinéfila por un rato más.

Esta vez se ha dado a conocer una lista con las posibles escenas eliminadas de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Situación que no debe de extrañar, ya que ‘Spider-Man: No Way Home’ fue un evento cinematográfico muy apegado al fan service.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

Por lo que no resulta descabellado que se hayan dejado de lado algunas tomas de la cinta que estelarizó Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Cabe destacar que la lista de las escenas eliminadas de ‘Spider-Man: No Way Home’ fue filtrada por el usuario de Twitter: @5150Aamrit .

Esta persona, que se identifica como insider de Hollywood y diseñador de efectos VFX, publicó una imagen con las tomas y bloopers que quedaron fuera.

El tweet de @5150Aamrit señalaba que en total hay 100 minutos extras de contenido de la cinta ‘Spider-Man: No Way Home’ .

Dicho metraje de ‘Spider-Man: No Way Home’, presumiblemente, se incluirá en la versión en Blu-ray de ‘Spider-Man: No Way Home’, la cual está próxima a estrenarse.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

¿Cuáles fueron la escenas eliminadas de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Las escenas eliminadas de ‘Spider-Man: No Way Home’ son cinco:

Interrogation Scene Extended (2:25)

(2:25) Peter Day at Midtown High (5:25)

(5:25) Undercroft Montage (1:35)

(1:35) Happy’s Very Good Lawyer (1:35)

(1:35) The Spideys Hang Out (4:25)

Como puede observarse, en total se suprimieron 16 minutos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Ahora bien, hasta el momento, ni Marvel Studios, ni Sony Pictures han salido a desmentir esta lista de escenas suprimidas de la película ‘Spider-Man: No Way Home’.

Lista de escenas eliminadas de 'Spider-Man: No Way Home' (@5150Aamrit / Twitter)

¿Cuándo se estrena la versión en Blu-ray de ‘Spider-Man: No Way Home’?

La versión de Blu-ray de ‘Spider-Man: No Way Home’ no tiene fecha de estreno todavía.

Sin embargo, se espera que en un poco tiempo Marvel Studios anuncié la llegada de ‘Spider-Man: No Way Home’ a nuevos formatos digitales y físicos.