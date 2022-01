‘Spider-Man: No Way Home’ libera las primeras imágenes oficiales de Tobey Maguire y Andrew Garfield; luego de que va más de un mes de su estreno y ya no se podría considerar spoiler.

Las imágenes de ‘Spider-Man: No Way Home’ con Tobey Maguire y Andrew Garfield corresponden al momento de la pelea final, donde los tres Spidey se enfrentan a Electro, Sandman, el Lagarto y el Duende Verde.

Podemos ver desde la toma cuando se unen los tres Spider-Man, hasta la escena editada de los tráilers de ‘Spider-Man: No Way Home’ donde el Spidey de Andrew Garfield patea al Lagarto.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

Con esto Sony acaba de una vez con uno de los secretos peores guardados del cine contemporáneo, pues la unión de los Peter Parker en ‘Spider-Man: No Way Home’ se filtró en reiteradas ocasiones.

Aún así el ver a los tres actores unidos en ‘Spider-Man: No Way Home’ generó suficiente expectativa para que la película sea el mayor éxito en los últimos dos años.

Basta señalar que ‘Spider-Man: No Way Home’ ya es la sexta película más taquillera de la historia.

‘Spider-Man: No Way Home’ revitalizó a Tobey Maguire y Andrew Garfield

Aunque las carreras de Tobey Maguire y Andrew Garfield han seguido tras su papel como el Hombre Araña; ‘Spider-Man: No Way Home’ vino a revitalizar su imagen frente al público.

Tras su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’, la gente ha pedido más de los Spidey de Tobey Maguire y Andrew Garfield, a pesar de que hace un par de años ya no eran tomados en cuenta.

Al grado de que hay movimientos en redes sociales para que veamos una película en solitario de los actores de ‘Spider-Man: No Way Home’, que cierren sus respectivas sagas.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

El más beneficiado habría sido Andrew Garfield, que antes de ‘Spider-Man: No Way Home’ era considerado el peor Peter Parker; pero tras la película se le dio un nuevo valor.

De momento ‘Spider-Man: No Way Home’ es la última película live-action planeada para el personaje; aunque hay rumores del regreso de Tom Hollad, Tobey Maguire y Andrew Garfield en distintos proyectos.

Habrá que esperar información oficial de Sony y Marvel para saber qué va a pasar con Peter Parker tras ‘Spider-Man: No Way Home’.

Con información de Sony.