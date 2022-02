‘Spider-Man: No Way Home’: Mexicano rompe récord al ver la película 205 veces, nueva marca Guinness, la cual todavía no se oficializa.

Parece ser que la fiebre por ‘Spider-Man: No Way Home’ fue muy fuerte para un joven mexicano que vio la película 205 veces.

Se trata de Agustín Alanís , quien en redes sociales es conocido como “ El Tigre Vengador ” por su afición al Club Tigres y a las cintas del UCM.

Mexicano rompe récord al ver ‘Spider-Man: No Way Home’ 205 veces (@eltigrevengador / Instagram)

La noticia fue dado a conocer por el propio Agustín Alanís en su cuenta de Instagram. Ahí este cinéfilo publicó un par de imágenes y un clip.

En los posts hechos por este espectador mexicano, para anunciar que vio ‘Spider-Man: No Way Home’ 205 veces, estaban arrobados los Guinness World Records y Marvel Studios.

De igual manera, se encontraban etiquetados en las publicaciones del récord de ‘Spider-Man: No Way Home’, Tom Holland, Victoria Alonso, Sony Pictures y el Jon Watts.

Mexicano rompe récord al ver 'Spider-Man: No Way Home’205 veces (@eltigrevengador / Instagram )

Rompe récord de vistas de ‘Spider-Man: No Way Home’; antes había impuesto marca con ‘Avengers Endgame’

Agustín Alanís rompió récord de vistas de ‘Spider-Man: No Way Home’ al acudir 205 veces al cine.

Sin embargo, no es la primera vez que este mexicano, originario de Monterrey, realiza esa hazaña cinéfila.

Agustín Alanís (@agalanis17)

Este espectador mexicano ya había establecido un récor Guinness al ver en el cine la película ‘Avengers Endgame’ un total de 191 ocasiones en 2019.

Acontecimiento que le valió a Agustín Alanís ser reconocido por los propios actores del film dirigido por los hermanos Russo.

Reaccionan en redes al mexicano que rompió récord al ver 205 veces ‘Spider-Man: No Way Home’

La publicación del espectador mexicano que mexicano que rompió récord al ver 205 veces ‘Spider-Man: No Way Home’ ha provocado reacciones en redes sociales.

Usuarios comentan el post de Agustín Alanís y lo felicitan por su hazaña con la cinta ‘Spider-Man: No Way Home’, la cual significó todo un acontecimiento cinematográfico.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

De igual manera, algunas personas aplauden lo hecho por este espectador que con esta marca establecería otro récord Guinness.

Habrá que esperar a ver si el organismo reconoce las 205 veces que este mexicano disfrutó de ‘Spider-Man: No Way Home’.