‘Spider-Man: No Way Home’ no incluirá al Hombre Araña de la serie de los 70′s, lo cual tiene muy triste al actor que interpretó al personaje, Nicholas Hammod.

Durante una plática para The Hollywood Reporter sobre ‘Spider-Man: No Way Home’, Nicholas Hammod señaló que no estaría en la película, aunque le gustaría aparecer.

Mencionó que nadie del staff de ‘Spider-Man: No Way Home’ se acercó a él para solicitarle que hiciera aunque sea un cameo, algo que lo decepcionó mucho.

Nicholas Hammond fue de las primeras personas en interpretar al Hombre Araña en una adaptación live-action, por ello quería formar parte de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Cree que hubiera sido divertido estar al lado de Tom Holland en ‘Spider-Man: No Way Home’ portando su traje, el cual era más como un pants de persona mayor.

Aún así, Sony jamás recurrió a él; por lo que tendrá que ver ‘Spider-Man: No Way Home’ en cine sin formar parte del “Spider-Verse”.

Nicholas Hammod cree que Tom Holland será el mejor en ‘Spider-Man: No Way Home’

Nicholas Hammond también analizó todas las encarnaciones del Hombre Araña recientes en cine y consideró que Tom Holland será el mejor en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Esto debido a que cree que la versión de Tom Holland es la más realista, contrario a las de sus “posibles” compañeros en ‘Spider-Man: No Way Home’.

De hecho comparó al Spider-Man de Tom Holland con su interpretación en los 70′s, señalando que se parecían mucho, al dar la sensación de que es un “tipo real”.

‘Spider-Man: No Way Home’ está fechada para estrenarse el próximo 17 de diciembre de 2021, con el “Spider-Verse” como eje temático, aunque Sony no ha confirmado nada como tal.

No obstante, filtraciones e insiders se mantienen con la idea de que veremos a los tres “Hombre Araña” reunidos en algún punto de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Aunque al parecer ‘Spider-Man: No Way Home’ no tendrá a todas las versiones de Peter Parker que han existido hasta el momento.

Con información de IGN.