“Spider-Man: No Way Home ¿A qué hora se estrena su tráiler 2?”, el cual se anunció llegaría este 16 de noviembre.

El trailer 2 de ‘Spider-Man: No Way Home’ está por estrenarse y los fans no caben de la emoción, tanto que el título de la nueva película de Marvel y los nombres de Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland están entre las tendencias.

Pero, ante la emoción de la llegada del tráiler 2 varios usuarios se han preguntado a qué hora se estrena.

De acuerdo a la cuentas oficiales de Marvel, Sony y Spider-Man, el tráiler 2 de ‘Spider-Man: No Way Home’ estará disponible a partir de las 19:00 hora centro de México.

Póster Spider-Man: No Way Home (Sony/Marvel)

Se espera que el trailer 2 de ‘Spider-Man: No Way Home’ revele más detalles de la trama

El anuncio de la llegada del tráiler 2 de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha emocionado a los fans, esperando principalmente que con ello se revelen más detalles de la trama.

Especialmente por aquellos fans que han especulado, desde el anuncio de la salida de esta tercera entrega, la llegada de Tobey Maguire y Andrew Garfield al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Especialmente luego de varias aparentes filtraciones que han sufrido los estudios de Sony; sin embargo, tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire siempre han insistido en que no participarán en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Además, algunos de los fans también han especulado que ‘Spider-Man: No Way Home’ incluirá a Charlie Cox en su papel de Matt Murdock , conocido mejor como Daredevil .

De momento, no se tienen detalles confirmados sobre la trama de ‘Spider-Man: No Way Home’ ni sobre qué personajes participan en ella.

Habrá que esperar tanto la salida del trailer 2 de ‘Spider-Man: No Way Home’ que llegará a México en punto de las 19:00 horas y el estreno de la cinta en cines para el próximo 16 de diciembre.