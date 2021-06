Sony reveló que ‘Spider-Man: No Way Home’ se llamará ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’ en español, cosa que ha emocionado a los fans.

Esto debido a la manera en que el título en español de ‘Spider-Man: No Way Home’ fue revelado, pues se publicó un video que fue borrado.

Dicho video de apenas unos segundos se lanzó originalmente en la mañana de este 13 de junio; sin embargo, fue retirado a los pocos minutos por Sony.

Muchos interpretaron esto como una filtración, además que la frase “ Sin Camino a Casa ”, indicaría que Spidey podría perderse en el multiverso.

Lo anterior ha sido rumorado en múltiples ocasiones en lo que ha sido la producción de la nueva película de Spider-Man.

Como siempre, no hay nada confirmado alrededor de ‘Spider-Man: No Way Home” o ahora ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’.

Glitch en ‘Spider-Man: No Way Home’ despierta las teorías del multiverso

Pero no sólo es el título en español de ‘Spider-Man: No Way Home’ (’Spider-Man: Sin Camino a Casa’) el que despierta rumores, también un glitch.

En el video donde se revela el nombre en español de ‘Spider-Man: No Way Home’ se puede ver al final un “error” que afecta todo el logo.

Si ponemos pausa en el momento preciso veremos una imagen donde el nombre de la película cambia de color a rojo.

Spider-Man: Sin Camino a Casa (Sony)

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Sony)

Algo a mencionar es que el logo de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ también era de color rojo y en su tráiler se podía ver el mismo glitch.

Aún más, el “error” no es exclusivo de Spidey, ‘ WandaVision ’, otra serie ligada al multiverso, también mostró ese mismo bug en algunos avances.

‘Spider-Man: No Way Home’ se estrena en diciembre de este 2021; de momento no hay detalles del lanzamiento del primer tráiler.

Con información de Sony.