Luego de mucha espera y sin noticias al respecto, Konami sorprendió con el primer tráiler de Return to Silent Hill, nueva película de la franquicia de terror.

Por si esto no fuera suficiente, el tráiler de Return to Silent Hill nos da la fecha de estreno de la película en todo el mundo, incluyendo México.

The trailer for ‘RETURN TO SILENT HILL’ has been released.



Fecha de estreno de Return to Silent Hill en México

De acuerdo con el tráiler de Return to Silent Hill, la fecha de estreno de la película en todo el mundo será el 23 de enero de 2026.

La fecha de estreno de Return to Silent Hill incluye a México, por lo menos hasta donde se ha reportado al momento del lanzamiento del tráiler.

Recordemos que en México muchas películas de terror se estrenan a inicios de año, debido a que es temporada baja y tienen mejores resultados en taquilla.

Contrario a lo que muchos pensarían, que el mes de octubre es el más adecuado para estas películas, debido a la cercanía con el Halloween y Día de Muertos.

Se espera que en México la película tenga una buena aceptación, debido a que es un buen mercado para las películas de terror y el juego es muy querido en el país.

Return to Silent Hill (Konami)

¿De qué tratará Return to Silent Hill?

Return to Silent Hill tiene una tarea difícil, pues adaptará la historia del segundo juego de la franquicia, el cual es el más querido por los fans.

De acuerdo con la sinopsis, Return to Silent Hill nos contará la historia de James Sunderland, un joven que llega al pueblo maldito luego de recibir una carta de su esposa muerta.

Ahí tratará de descubrir el misterio de esa carta, al mismo tiempo que lidia con el duelo y sus demonios internos tras su pérdida.

Hay mucha expectativa con esta obra, pues trae de regreso al director Christophe Gans, quien dirigió la primera entrega, que es muy querida por el público.

Se espera que el director mantenga el mismo estilo que con la versión del 2006.