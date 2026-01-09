Milo Manheim es uno de los nombre recurrentes dentro de Disney, siendo uno de los protagonistas de varias de sus películas para televisión y streaming.

Gracias a ello Milo Manheim consiguió ser parte del live action de Enredados, donde hará el papel del héroe de la película, Flynn Rider.

¿Quién es Milo Manheim?

Milo Manheim es un actor estadounidense, conocido por su papel protagónico como Zed en las películas Zombies de Disney.

Milo Manheim (@Milomanheim)

¿Qué edad tiene Milo Manheim?

Milo Manheim nació el 6 de marzo de 2001, actualmente tiene 24 años.

¿Quién es la esposa de Milo Manheim?

No hay detalles de que Milo Manheim tenga esposa o esté en una relación en este momento.

¿Qué signo zodiacal es Milo Manheim?

Al haber nacido el 6 de marzo, Milo Manheim es del signo de Piscis.

Milo Manheim (@Milomanheim)

¿Cuántos hijos tiene Milo Manheim?

Milo Manheim no tiene hijos o hijas.

¿Qué estudió Milo Manheim?

Milo Manheim estudió actuación en la Tisch School Of The Arts y en la Crossroads School for Arts & Sciences.

Milo Manheim (@Milomanheim)

¿En qué ha trabajado Milo Manheim?

Milo Manheim ha desarrollado su carrera en su mayoría en películas de Disney para televisión y streaming, aunque también cuenta con proyectos independientes.

Estos son los trabajos más relevantes del actor:

Ghost Whisperer

Zombies

American Housewife

Zombies 2

The Conners

Zombies 3

School Spirits

Prom Pact

Doogie Kameāloha, M.D.

Thanksgiving

Camino a Belén

Zombies: La Serie Re-Animada

Zombies 4: Dawn of the Vampires

Milo Manheim será Flynn Rider en el live action de Enredados

Luego de una serie de cambios debido a problemas dentro de Disney, por fin se confirmó el elenco del live action de Enredados, el cual tendrá a Milo Manheim como Flynn Rider.

El mismo Milo Manheim confirmó su participación en el live action de Enredados con una publicación en redes sociales.

De momento no hay una fecha de estreno para la película, pues apenas está en etapa de pre producción; sin embargo, se espera que llegue antes de 2030.

Recordemos que Disney aún tiene otras películas live action en producción o con estreno próximo, como Moana y Hércules.