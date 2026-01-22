Elle Fanning es una de las actrices estadounidenses más reconocidas a nivel mundial; ganó bastante popularidad tras haber interpretado a Aurora en Maléfica. Aquí te contamos todo sobre su vida.

¿Quién es Elle Fanning?

Elle Fanning es una actriz estadounidense reconocida por su versatilidad y por haber construido una sólida carrera desde la infancia hasta convertirse en una de las figuras más respetadas del cine y la televisión.

¿Qué edad tiene Elle Fanning?

Elle Fanning nació el 9 de abril de 1998 en Conyers, Georgia, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 27 años.

¿Elle Fanning tiene esposo?

No, Elle Fanning no está casada y, a pesar de que a lo largo de su trayectoria se le ha vinculado con diversas personalidades, actualmente está soltera.

¿Qué signo zodiacal es Elle Fanning?

Al haber nacido el 9 de abril, Elle Fanning es Aries, signo que se caracteriza por ser líder, aventurero y decidido.

¿Elle Fanning tiene hijos?

No, Elle Fanning no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como actriz.

¿Qué estudió Elle Fanning?

Elle Fanning asistió a la NYU, donde se especializó en áreas relacionadas con humanidades y cine, combinando su formación con su carrera artística.

¿En qué ha trabajado Elle Fanning?

Desde muy joven, Elle Fanning inició su carrera como actriz, por lo que a lo largo de los años ha aparecido en diferentes películas altamente reconocidas, como: