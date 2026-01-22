Elle Fanning es una de las actrices estadounidenses más reconocidas a nivel mundial; ganó bastante popularidad tras haber interpretado a Aurora en Maléfica. Aquí te contamos todo sobre su vida.
¿Quién es Elle Fanning?
Elle Fanning es una actriz estadounidense reconocida por su versatilidad y por haber construido una sólida carrera desde la infancia hasta convertirse en una de las figuras más respetadas del cine y la televisión.
¿Qué edad tiene Elle Fanning?
Elle Fanning nació el 9 de abril de 1998 en Conyers, Georgia, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 27 años.
¿Elle Fanning tiene esposo?
No, Elle Fanning no está casada y, a pesar de que a lo largo de su trayectoria se le ha vinculado con diversas personalidades, actualmente está soltera.
¿Qué signo zodiacal es Elle Fanning?
Al haber nacido el 9 de abril, Elle Fanning es Aries, signo que se caracteriza por ser líder, aventurero y decidido.
¿Elle Fanning tiene hijos?
No, Elle Fanning no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como actriz.
¿Qué estudió Elle Fanning?
Elle Fanning asistió a la NYU, donde se especializó en áreas relacionadas con humanidades y cine, combinando su formación con su carrera artística.
¿En qué ha trabajado Elle Fanning?
Desde muy joven, Elle Fanning inició su carrera como actriz, por lo que a lo largo de los años ha aparecido en diferentes películas altamente reconocidas, como:
- Maléfica
- Maléfica: Dueña del mal
- Un lugar donde quedarse
- Depredador
- The Great, donde es productora ejecutiva
- Valor sentimental
- Super 8
- Violet & Finch
- A Storm in the Stars
- El demonio Neón