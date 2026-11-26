Los fans que disfrutan de quedarse hasta el último segundo de una película, seguramente se preguntarán si el documental Puedes verlo todo cuenta con alguna escena postcréditos, tomando en cuenta su extraña manufactura.

Nosotros ya pudimos darle una revisada a Puedes verlo todo, así que te diremos si tiene alguna escena extra por la que valga la pena quedarse después del final del documental.

Puedes verlo todo (A24)

¿Puedes verlo todo tiene escena postcréditos?

A diferencia de otras producciones que aprovechan el final para incluir pequeños momentos adicionales, Puedes verlo todo no cuenta con una postcréditos, intermedia o algo relevante en esta parte de la película.

Como no hay nada extra, los espectadores no encontrarán una revelación especial, un adelanto adicional o algún contenido narrativo oculto una vez que termine la presentación de las acreditaciones.

Solo la clásica pantalla en negro con las letras de los realizadores del documental. Resulta un poco curioso que no haya un extra, tomando en cuenta que la obra busca romper los límites de la metaficción a cada rato.

Puedes verlo todo (A24)

¿Por qué Puedes verlo todo no tiene escena postcréditos?

Al ser un documental, se explica que Puedes verlo todo no tenga escena postcréditos, pues por lo general este tipo de contenidos no tiene esa clase de secuencias extra, como sí suele pasar en los blockbusters.

Además, el tema de Puedes verlo todo parece que no se presta mucho a escenas postcréditos, debido a que todo parece estar dicho a lo largo del metraje, el cual rompe con muchas convenciones del cine tradicional.

Otra cosa a tomar en cuenta es que las secuencias extra por lo general sirven para establecer una franquicia, algo que claramente no se quiere con esta obra, que es un trabajo de investigación y exhibición en general.