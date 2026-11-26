El documental Puedes verlo todo, codirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, se sitúa entre el espectáculo, el fraude y la ruptura de todo lo tradicional dentro del género.

Más allá de mostrar una investigación como tal, Puedes verlo todo prefiere adentrarse en la polémica, planteando precisamente cómo esta, mediante una narrativa intrigante, puede cambiar la percepción de la realidad.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Puedes verlo todo va por el morbo antes que el rigor periodístico Puedes verlo todo le da un giro a la narrativa gracias a la metaficción La estética juega a favor de Puedes verlo todo Puedes verlo todo critica a los supuestos medios neutrales Puedes verlo todo no trata de dar una conclusión dura

Puedes verlo todo va por el morbo antes que el rigor periodístico

Puedes verlo todo va por el morbo antes que el rigor periodístico, tanto para bien, como para mal.

El documental gira en torno a la figura de Elizabeth Holmes, responsable del fraude de Theranos, la cual permitió que su vida fuera grabada a unos días de entrar a la cárcel para cumplir su condena.

Puedes verlo todo (A24)

Así, el filme ofrece un retrato íntimo del entorno doméstico que Holmes comparte con su pareja, Billy Evans, y sus dos hijos pequeños. La cámara capta la frialdad emocional, el narcisismo de Evans y la inescrutable actitud de Holmes.

Siendo una mirada malsana pero al mismo tiempo atractiva, de la supuesta vida de esta pareja que raya en la ficción. Nada de lo que se ve parece real en algún sentido, y eso es lo que atrapa en un primer momento.

Puedes verlo todo le da un giro a la narrativa gracias a la metaficción

Dentro de toda la arquitectura del documental, Puedes verlo todo le da un giro a la narrativa gracias a la metaficción y la introducción de la actriz Amanda Seyfried.

Quien retoma su papel como Elizabeth Holmes, a quien interpretara en la serie The Dropout, para recrear en situaciones y visitas carcelarias no registradas por las cámaras.

Seyfried confronta directamente a Billy Evans sobre su conducta, mientras Fielder observa a Seyfried interpretar a Holmes viendo a la verdadera Holmes analizar la actuación previa de Seyfried.

Jugando con varios planos de la realidad y lo que supone actualmente el dudar de lo que es plenamente verdadero y lo que no.

Puedes verlo todo (A24)

La estética juega a favor de Puedes verlo todo

En el apartado técnico, la estética juega a favor de Puedes verlo todo, Oppenheim y Fielder emplean un estilo visual fuera de los estándares del documental institucional.

La fotografía combina planos cortos claustrofóbicos con encuadres fijos donde el equipo técnico y los micrófonos quedan al descubierto.

Esta estética de metraje encontrado, complementada por el estilo de entrevista de Fielder, quien utiliza los silencios como herramienta de interrogación, genera un tono de comedia negra y terror tecnológico.

La decisión de exponer la tramoya del rodaje enfatiza que la presencia de la cámara altera irremediablemente la conducta de los sujetos observados.

Puedes verlo todo (A24)

Puedes verlo todo critica a los supuestos medios neutrales

Otra cosa a mencionar es que Puedes verlo todo critica a los supuestos medios neutrales, poniendo de manifiesto que en la actualidad todo es espectáculo.

El proyecto pone de manifiesto las tensiones éticas de la industria del entretenimiento y la comercialización del crimen corporativo.

Al grado de que se señala a sí misma como parte de todo ese entramado, dado que el documental se generó gracias al aval y la propia invitación de Holmes y su pareja.

La producción demuestra cómo la fascinación por el engaño corporativo puede transformar una tragedia industrial y judicial en un producto de consumo cultural de altísima rentabilidad.

Puedes verlo todo (A24)

Puedes verlo todo no trata de dar una conclusión dura

Al no ser realmente una investigación, Puedes verlo todo no trata de dar una conclusión dura, lo cual puede ser frustrante, ya que parece que va más por el estilo que por la sustancia.

Al sustituir el análisis riguroso de las pruebas judiciales por un simple ejercicio de “chisme”, resulta en ocasiones incómodo y que no lleva realmente a ninguna parte, siendo solo una sucesión de escenas experimentales.

Aborda muy poco, o casi nada, del caso que está detrás de Elizabeth Holmes, al grado que testigos clave como Tyler Shultz y Erika Cheung no son siquiera mencionados.

Sin olvidar que nunca se ve el impacto real de las víctimas de análisis médicos falsos. Lo cual puede interpretarse más como un ejercicio de culto a la personalidad, que minimiza las consecuencias de los actos de la empresaria.

Puedes verlo todo (A24)

¿Vale la pena ver Puedes verlo todo?

Puedes verlo todo se consolida como un artefacto cinematográfico tan interesante como problemático, que hace que te cuestiones incluso tu calidad como espectador.

A través de su dispositivo metaficcional y su negativa a ofrecer conclusiones tajantes o momentos de confesión explícita, Puedes verlo todo de Fielder y Oppenheim cuestiona los mecanismos con los que construimos la verdad.

Sin embargo, esto provoca de paso que se pierda todo anclaje con la realidad, donde hay un flagrante desinterés por los hechos probados y el rigor periodístico tradicional.

A pesar de ello, la película permanece como un testimonio incisivo sobre la retórica, el narcisismo y los artificios de la representación mediática.