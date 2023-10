¿Cuándo será la preventa de Five Nights at Freddy’s? Cinépolis y Cinemex ya están listos para no dormir.

El próximo jueves 26 de octubre llegará a las carteleras de México uno de los estrenos más esperados del año: Five Nights at Freddy’s.

Si quieres garantizar tu lugar ese día, aquí te decimos todo lo que necesitas saber para comprar tus boletos en Cinépolis o Cinemex y ser de los primeros en ver Five Nights at Freddy’s.

Five Nights at Freddy’s: Cinemex anuncia fecha de preventa y preestreno

Cinemex anunció a través de sus redes sociales que la preventa para Five Nights at Freddy’s iniciará “en el primer minuto del jueves 12 de octubre”.

Esa no es la única gran noticia que Cinemex reveló sobre Five Nights at Freddy’s.

La cadena de salas cinematográficas también dio a conocer que tendrá un preestreno de Five Nights at Freddy’s el miércoles 25 de octubre.

Para comprar tus boletos en preventa, sólo tienes que visitar el portal de Cinemex el jueves 12 de octubre o bien, usar la app de la empresa en tu smartphone.

Las formas de pago disponibles son:

Movie Card

Paypal

Tarjeta de crédito o débito

Recuerda que en Cinemex, cada transacción con estas formas de pago implican un costo por servicio de 5 pesos.

Los precios de los boletos para Five Nights at Freddy’s dependerán tanto del Cinemex al que decidas a acudir, como del día y el horario en que planees hacer tu visita.

¡Es oficial! Mañana, en el primer minuto del 12 de octubre, podrás comprar tus boletos para "Five Nights at Freddy's" en Cinemex. Preestreno 25 de octubre y estreno 26 de octubre.

Tarjeta de crédito o débito

Tarjeta Club Cinépolis

Clic to pay

Paypal

Kueski pay

Five Nights at Freddy’s: Cinépolis también iniciará la preventa el 12 de octubre

¿Qué pasará con la preventa para Five Nights at Freddy’s en Cinépolis? También comenzará el jueves 12 de octubre.

Si quieres ser de los primeros en asegurar tu lugar, puedes acudir al sitio de internet o a la app de Cinépolis para hacer tu compra online, ya sea con:

Tarjeta de crédito o débito

Tarjeta Club Cinépolis

Clic to pay

Paypal

Kueski pay

Recuerda que si haces tu transacción con alguna de estas formas de pago se te añadirá un cargo por servicio al precio de tus boletos.

Si sólo puedes adquirir tus boletos en efectivo tendrás que acudir personalmente a la taquilla del Cinemex de tu preferencia.