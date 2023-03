Este domingo 12 de marzo son los Premios Oscar 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Por tal motivo, te dejamos las favoritas para ganar en las cateogrías más importantes.

Para la edición 95 de los Premios Oscar, se encuentran en competición grandes propuestas cinematográficas e historias fascinantes que han emocionado al público.

Dicha situación hará que a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le sea difícil elegir las películas merecedoras a una estatuilla dorada en los Premios Oscar 2023.

Sin embargo, en el panorama del séptimo arte, el público y la crítica especializada, ya existen cintas favoritas para consagrarse en la noche de los Premios Oscar 2023 que para este año conducirá Jimmy Kimmel.

Premios Oscar (STEFANI REYNOLDS / AFP)

A continuación, te ofrecemos una guía para que conozcas a las películas predilectas para triunfar en las categorías más importantes de los Premios Oscar 2023 que son:

Mejor película

Mejor director

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor película de animación

Favoritas para ganar en los Premios Oscar 2023 en la categoría “Mejor película”

En la categoría de “Mejor película” hay dos amplias favoritas en los Premios Oscar 2023, por una parte está con 11 nominaciones ‘Everything Everywhere All at Once’ de los “Daniels”

Y por otro lado ‘The Fabelmans’ de Steven Spielberg. Ambas películas han tirunfado en circuitos internacionles y festivales de cine ganando varios premios y recolectando aplausos.

Si nada sale mal en la Academia entre esa películas estará la ganadora, sin embargo no se debe olvidar a cintas ‘Sin novedad en el frente’, Los espíritus de la isla o ‘El triángulo de la tristeza’ que se proclamo en Cannes.

Favoritas para ganar en los Premios Oscar 2023 en la categoría “Mejor director”

En este rubro, también los Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert) junto con Steven Spielberg están en los pronósticos para sumar una estatuilla dorada de los Premios Oscar 2023.

El favorito sin duda alguna es Spielberg con The Fabelmans, una cinta en la que el director muestra juega con su biografía y su amor por el séptimo arte.

Si gana en los Premios Oscar 2023, Steven Spielberg ganará su segunda estatuilla dorada a “Mejor director”, ya que con anterioridad fue galardonado por La Lista Schindler.

Favoritas para ganar en los Premios Oscar 2023 en la categoría “Mejor actor”

Sin duda alguna, el Premio Oscar 2023 en la categoría de “Mejor actor” tiene que ser para Brendan Fraser y su magistral actuación en The Whale. Es el favorito del público.

Al darle el premio a Fraser la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se reivindicaría y firmaría el mejor regreso de uno de los más notables actores de su generación que estuvo en el olvido, debido a un incidente traumático.

Pese a que todo está configurado para Brendan Fraser en los Premios Oscar 2023, agazapado se encuentra Austin Butler y su Elvis que también es muy del agrado de la Academia.

Otro actor que podría dar la gran sorpresa de la noche en los Premios Oscar 2023 sería Colin Farrell con Los espíritus de la isla.

Favoritas para ganar en los Premios Oscar 2023 en la categoría “Mejor actriz”

Para la categoría “Mejor actriz” de los Premios Oscar 2023, Cate Blanchett parte como favorita por lo hecho en ‘Tár’, y un escalón abajo se encuentra Michelle Yeoh con Everything Everywhere All At Once.

Favoritas para ganar en los Premios Oscar 2023 en la categoría “Mejor película de animación”

Pinocchio de Guillermo del Toro es la favoritas de todos para ganar en los Premios Oscar 2023 como “Mejor película de animación”.

Si la Academia no pierde los estribos y las cosas siguen su curso, ni Gato con botas: El último deseo o Red podrán hacer sombra a la conmovedora versión de Pinocho de Guillermo del Toro.