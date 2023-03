Everything Everywhere All at Once se ha convertido en la sorpresa previo a los Premios Oscar 2023, al ser ya la más premiada de la historia.

Esto, superando a El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey.

Everything Everywhere All at Once suma hasta el momento 171 premios, entre los que entregan los círculos cinematográficos, organismos sociales y prensa especializada.

Por su parte, El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey logró 101 premios oficiales, con lo que sufre una derrota aplastante.

Sin embargo, la obra de Peter Jackson aún puede presumir sus 11 Premios Oscar, cosa que Everything Everywhere All at Once tratará de igualar el 12 de marzo.

Everything Everywhere All at Once (Tomada de video / Cinépolis)

¿Cuáles son los premios de Everything Everywhere All at Once?

Everything Everywhere All at Once ha conseguido un total de 171 premios, mismos que a continuación te listamos:

Si bien la lista es larga, esta aún podría sumar otros reconocimientos más.

Everything Everywhere All at Once tratará de aumentar este récord con sus nominaciones en los Premios Oscar 2023.

Elenco y equipo de Everything Everywhere All at Once (MATT WINKELMEYER / Getty Images via AFP)

Everything Everywhere All at Once, la más nominada en los Premios Oscar 2023

Everything Everywhere All at Once cuenta con las siguientes 11 nominaciones a los Premios Oscar 2023:

Mejor Película Mejor Actor de Reparto Mejor Diseño de Vestuario Mejor Actriz Mejor Director Mejor Montaje Mejor Actriz de Reparto (Jemie Lee Curtis) Mejor Actriz de Reparto (Stephanie Hsu) Mejor Guión Original Mejor Banda Sonora Mejor Canción Original

Si Everything Everywhere All at Once tiene un buen desempeño, podría empatar a El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey , Titanic y Ben-Hur, como la más ganadora de los Premios Oscar.

Y, así, la más premiada de la historia de Hollywood.

Jamie Lee Curtis en Everything Everywhere All at Once (A24)

Con información de IMDb