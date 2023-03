El próximo 12 de marzo son los Premios Oscar 2023 y en la categoría de Mejor Película, las predicciones ya tiene a su favorita para ganar una estatuilla dorada.

Una de las categorías más importantes que tienen los Premios Oscar 2023 de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es el de Mejor Película.

Premios Oscar (ETIENNE LAURENT / EFE)

Para este año, existirá una competencia muy reñida debido a la gran propuesta narrativa y visual de diversas de películas nominadas, que son:

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla)

Elvis

Everything Everywhere All At Once (Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo)

The Fabelmans

TÁR

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness (El triángulo de la tristeza)

Women Talking (Ellas habla)

Sin embargo, el periodismo especializado en cine y la crítica cuenta con su largometraje favorito para consagrarse en la noches de los Premios Oscar 2023.

Premios Oscar (EFE)

¿Cuáles la película favorita para ganar a Mejor Película en los Premios Oscar 2023?

De acuerdo, los expertos en cine, las probabilidades de ganar de las cintas nominadas a Mejor Película en los Premios Oscar 2023 se sitúan en el siguiente orden:

Everything Everywhere All at Once (Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo) The Fabelmans The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla) TÁR Sin novedad en el frente Elvis Triangle of Sadness (El triángulo de la tristeza) Top Gun: Maverick Women Talking (Ellas hablan) Avatar: The Way of Water

Dejando como clara favorita a la película Everything Everywhere All at Once para ser reconocida por la Academia en los Premios Oscar 2023.

Everything Everywhere All at Once (A24)

¿De qué trata Everything Everywhere All at Once, la favorita para ganar a Mejor Película en los Premios Oscar 2023?

Dirigida por el dúo conocido en Hollywood como los Daniels (Dan Kwan y Daniel Scheinert), Everything Everywhere All at Once es la historia multiversal de Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos.

Ella deberá salvar al universo en una entretenida aventura llena acciones epicas, comedia y una reflexión audio visual sobre el sentido de la existencia.

Para los Premios Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once cuenta con 11 nominaciones en las siguientes categorías:

Mejor Película

Mejor Actriz

Mejor Actriz de Reparto (Jemie Lee Curtis)

Mejor Actriz de Reparto (Stephanie Hsu)

Mejor Actor de Reparto

Mejor Banda Sonora

Mejor Director

Mejor Guión Original

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Montaje

Mejor Edición

Everything Everywhere All at Once o Todo en todas partes al mismo tiempo como se le llamó en México es un película que apunta a ser la protagonista en la noche de los Premios Oscar 2023.