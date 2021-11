‘Spider-Man: No Way Home’ promete segundo tráiler y los memes explotan en redes sociales, especialmente por quienes esperan la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Luego de lanzar el segundo póster oficial, Marvel y Sony anunciaron que el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ con Tom Holland, el cual llegará este 16 de noviembre.

Desde entonces, los usuarios ha inundado las redes sociales con memes, especialmente por aquellos que esperan se confirme el “ Spiderverse ”.

Es decir que aparezcan tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire , quienes en el pasado interpretaron a Spider-Man.

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Memes sobre ‘Spider-Man: No Way Home’ inundan las redes

El segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ será estrenado este 16 de noviembre y, con el anuncio ha despertado la intriga de muchos de los fans.

A tal grado que las redes sociales se han inundado de memes; tanto de quienes esperan con ansias el segundo tráiler, quienes esperan se confirme en Spiderverse y quienes esperan que no aparezcan tres Spider-Man de Tom Holland.

Esto ha hecho que los nombres de ‘Spider-Man: No Way Home’, Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire también figuren entre las tendencias de redes.

De momento, se espera que el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrene en México a partir de las 19:00 horas de este 16 de diciembre.

Mismo que, ante las altas expectativas que tiene los usuarios, es probable que rompa los récords de visualizaciones.

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Andrew Garfield y Tobey Maguire siguen negando su participación

El estreno del segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha hecho que los nervios entre los usuarios aumenten, especialmente por aquellos quienes esperan la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Sin embargo, las respuestas de ambos actores siguen siendo las mismas: niegan su participación en la tercera entrega de ‘Spider-Man’ que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Incluso, a un día de estrenarse el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, Andrew Garfield negó su participación durante una entrevista.

No obstante, los fans aseguran -y lo retratan en memes- que tanto él como Tobey Maguire aparecerán, especialmente luego de una s supuestas filtraciones e n donde muestran a los tres actores juntos en una escena de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Asimismo, otra fotografía aparentemente filtrada mostraría a Charlie Cox en su personaje de Matthew Murdock / Daredevil , lo cual confirmaría su unión al UCM.

De momento no se han dado más detalles sobre las supuestas participaciones de los actores, pero esto no ha impedido que el hype por el estreno del segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ aumente.

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Memes sobre tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)