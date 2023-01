Este 24 de enero, se dio a conocer la lista de las nominaciones al Oscar 2023. Aquí te decimos en dónde ver las películas de las cinco categorías más importantes que competirán por una estaquilla dorada.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood premiará a lo mejor del cine, el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Cabe señalar que en competición para los Oscar 2023, se encuentran grandes producciones que destacan por sus propuestas audiovisuales y tramas que han conmovido a las audiencias.

Algunas de estas películas, ya se encuentran disponibles en plataformas de streaming y otras forman parte de la cartelera de los cines.

Aquí en SDP Noticias te ofrecemos una guía para que sepas en que lugar se encuentran los largometrajes nominados al Oscar 2023 en las categorías más importantes que son:

Mejor película

Mejor director

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor película de animación

Nominaciones Oscar 2023: Dónde ver las películas nominadas a “Mejor película”

La categoría de “Mejor Película” es quizá la más trascendente en los premios Oscar y para este 2023 no será la excepción.

The Fabelmans y Everything Everywhere All At Once son los claros competidores en esta terna, aunque nada está escrito y podría darse una gran sorpresa en la edición 95 de los Oscar.

All Quiet on the Western Front / Netflix

Avatar: The Way of Water / Disponible en cines

The Banshees of Inisherin / Se entrena en cines el próximo 2 de febrero

Elvis / HBO MAX

Everything Everywhere All At Once / Disponible para rentar en Apple TV, Cinépolis Klic, Amazon, Claro Video y Google Play

The Fabelmans / Se entrena en cines el próximo 26 de enero

Tár / Se entrena en cines el próximo 23 de de febrero

Top Gun: Maverick / Paramount+

Women Talking / Se entrena en cines el próximo 2 de marzo

Nominaciones Oscar 2023: Dónde ver las películas nominadas a “Mejor director”

En los Oscar 2023 también figuran grandes realizadores, los cuales esperan consolidar su obra frente a la Academia.

Las películas en la categoría de “Mejor director”, se pueden ver en:

Martin McDonagh por The Banshees of Inisherin / Se entrena en cines el próximo 2 de febrero

Los Daniels por Everything Everywhere All At Once / Disponible para rentar en Apple TV, Cinépolis Klic, Amazon, Claro Video y Google Play

Steven Spielberg por The Fabelmans / Se entrena en cines el próximo 26 de enero

Todd Field por Tár / Se entrena en cines el próximo 23 de de febrero

Ruben Östlund por Triangle of Sadness / Se entrena en cines el próximo 16 de febrero

Nominaciones Oscar 2023: Dónde ver las películas nominadas a “Mejor actor”

Otra categoría del Oscar 2023 que estará reñida debido a las grandes talentos que compiten por una estatuilla dorada. Las películas a “Mejor actor”, se encuentran disponibles en:

Austin Butler por Elvis / HBO Max

Colin Farrell por The Banshees of Inisherin / Se entrena en cines el próximo 2 de febrero

Brendan Fraser por The Whale / Se entrena en cines el próximo 9 de febrero

Paul Mescal por Aftersun / MUBI

Bill Nighy por Living / Estreno por confirmar en cines

Nominaciones Oscar 2023: Dónde ver las películas nominadas a “Mejor actriz”

En la categoría de “Mejor actriz” también contará con una competencia férrea en la que Angela Bassett y Jamie Lee Curtis parten como grandes favoritas.

Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever / Disney+

Hong Chau por The Whale / Se entrena en cines el próximo 9 de febrero

Kerry Condon por The Banshees of Inisherin / Se entrena en cines el próximo 2 de febrero

Jamie Lee Curtis por Everything Everywhere All At Once / Disponible para rentar en Apple TV, Cinépolis Klic, Amazon, Claro Video y Google Play

Stepanie Hsu por Everything Everywhere All At Once / Disponible para rentar en Apple TV, Cinépolis Klic, Amazon, Claro Video y Google Play

Nominaciones Oscar 2023: Dónde ver las películas nominadas a “Mejor película de animación”

Sin duda alguna, el gran favorito para ganar en “Mejor película de animación” es Guillermo del Toro con Pinocho, quien ha sido celebrado de manera unánime.