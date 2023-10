¿Es No One Will Save You la película de terror del año? Pues Javier Ibarreche así lo cree y enlista las razones.

Disponible en la plataforma Star+, la película No One Will Save You de Brian Duffield- de 37 años- ha emocionado al público por su historia de OVNIS.

Incluido al crítico de películas en TikTok, Javier Ibarreche-de 29 años de edad- quien la ha catalogado como una excelente producción del género de terror y ciencia ficción.

Si eres de los gusta de las películas de OVNIS entonces checa lo que dijo Ibarreche sobre No One Will Save You.

No One Will Save You ( 20th Century Studios / Hulu )

¿De qué trata No One Will Save You?

En No One Will Save You se nos cuenta la historia de Brynn, una joven que vive en la casa de su infancia, aislada de su vecindario que la odia por algo que ella hizo en el pasado.

Brynn siente mucho pesar por la muerte de su madre y la de su mejor amiga Maude. Trata de lidiar con su tragedia construyendo una replica a escala de su pueblo.

Una noche, nuestra protagonista descubre que un alien entra a su casa para llevársela.

No One Will Save You ( 20th Century Studios / Hulu )

Ella hará lo posible por escapar de la abducción extraterrestre, el rencor de su pueblo y sus propios miedos.

Estas son las razones por las que Javier Ibarreche cree que No One Will Save You es la película de terror del año

En su crítica de No One Will Save You, Javier Ibarreche establece que los motivos por los que le gustó la película son: