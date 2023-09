A pesar de las polémicas, Jaime Maussan no se detiene en sus investigaciones, ahora compartió un video tomado el 10 de septiembre de un supuesto OVNI en CDMX.

En el video publicado en X por Jaime Maussan del OVNI en CDMX, se puede apreciar un objeto circular el cual cuenta con múltiples luces en su circunferencia.

Además de que expulsa destellos luminosos cada cierto tiempo; de acuerdo con la explicación, estaba suspendido en el aire a varios metros de los edificios.

Para darle más peso a las afirmaciones, se tomó un video en otra hora del día, para mostrar que no había ninguna estructura elevada, más allá de algunas casas.

Ciudad de México, 10 de septiembre del 2023:

Jaime Maussan descarta que el OVNI en CDMX sea un dron

Algo que se menciona en el video del OVNI en CDMX compartido por Jaime Maussan, es que no se trataría de un dron.

Recordemos que actualmente muchos objetos voladores son confundidos con drones, los cuales ya son de fácil acceso para el público en general.

Sin embargo, el video del OVNI en CDMX afirma que no es un dron, debido a las dimensiones de esta supuesta nave y los elementos lumínicos de la misma.

Esto tomando en cuenta que los drones no son tan grandes y, aunque cuentan con luces, no están tan saturados de esta; además que no alcanzan grandes alturas.

OVNI en CDMX (Tomada de Video)

Llaman charlatán a Jaime Maussan por el OVNI en CDMX

A diferencia de otros videos como el del OVNI en CDMX de Jaime Maussan, en esta ocasión muchas personas ya no están dispuestas a creer en sus investigaciones.

De hecho en los comentarios al video del OVNI en CDMX, la gente llama charlatán a Jaime Maussan; esto debido a la polémica internacional por sus supuestos extraterrestres.

Recordemos que el ufólogo presentó en al público supuestos restos de extraterrestres, mismos que rápidamente fueron desmentidos por científicos de todo el mundo.

El prestigio que había ganado tras confirmarse la existencia de OVNIS por el gobierno de Estados Unidos, se vio afectado por este escándalo internacional.

De ahí que varios de los seguidores de Jaime Maussan ya no consideren veraces sus videos e investigaciones.