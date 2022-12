Doctor Strange, Thor y Black Panther serán las consideraciones de Marvel para ir a los Premios Oscar 2023.

Ante el marco de las grandes premiaciones, Marvel ya ha elegido a sus grandes candidatas.

A lo que serán tres películas de la fase 4 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) las cuales buscarán ser consideradas en algunas de las categorías ante las próximas nominaciones a los premios Oscar 2023.

A esto que las películas elegidas por Marvel para ser consideradas a los Premios Oscar 2023 son:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Thor: Love and Thunder

Black Panther: Wakanda Forever

Premios Oscar (STEFANI REYNOLDS / AFP)

Premios Oscar 2023 :Marvel busca obtener la Mejor Película con Doctor Strange, Thor o Black Panther

Para los Estudios Marvel sus cintas Doctor Strange, Thor o Black Panther podrían convertirse en la Mejor Película según los Premios Oscar 2023, si logra obtener la nominación.

Aunque no solo sería esa la apuesta grande de Marvel para figurar en las nominaciones al Oscar 2023 con sus tres películas: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, y Black Panther: Wakanda Forever.

Ya que en cada una de las cintas de la fase 4 del MCU, la casa productora busca colarse en las principales categorías de los nominados a los Premios Oscar 2023.

Con respecto a esto para su cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel se apunta a estar en las categorías:

Mejor Película

Mejor Director - Sam Remi

Benedict Cumberbatch - Mejor Actor

Elizabeth Olsen - Mejor Actriz

Xochitl Gómez - Mejor actriz de reparto

Rachel McAdams - Mejor actriz de reparto

Chiwetel Ejiofor - Mejor actor de reparto

Benedict Wong - Mejor actor de reparto

Michael Stühlbarg - Mejor actor de reparto

Mientras que para Thor: Love and Thunder, también Marvel apuesta a lo grande para las nominaciones a los Premios Oscar 2023 en las categorías a:

Mejor Película

Mejor Director - Taika Waititi

Chris Hemsworth - Mejor Actor

Natalie Portman - Mejor Actriz

Tessa Thompson - Mejor actriz de reparto

Jaimie Alexander - Mejor actriz de reparto

Christian Bale - Mejor actor de reparto

Taika Waititi - Mejor actor de reparto

Russell Crowe - Mejor actor de reparto

Marvel irá a los Premios Óscar 2023 con Doctor Strange, Thor y Black Panther

Por su parte Black Panther: Wakanda Forever no se queda atrás en las apuesta de Marvel.

Incluso Marvel apuesta por una nominación para el actor mexicano de 41 años de edad Tenoch Huerta para ir por un Oscar 2023, a lo que el estudio considera:

Mejor Película

Letitia Wright - Mejor Actriz

Angela Bassett - Mejor actriz de reparto

Danai Gurira - Mejor actriz de reparto

Lupita Nyong’o - Mejor actriz de reparto

Winston Duke - Mejor actor de reparto

Tenoch Huerta - Mejor actor de reparto

Asimismo, para las tres cintas de superhéroes, Marvel también consideramos las nominaciones a los Premios Oscar 2022 en categorías como:

Mejores efectos especiales

Mejor Edición

Mejor Canción

Mejor Producción

Mejor Sonido

Mejor Maquillaje

Mejor Diseño de Vestuario