La escena post-créditos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (’Doctor Strange 2′) ha arrojado varias dudas, por la aparición de Clea, la hechicera que interpreta Charlize Theron.

Esto debido a que mucha gente no ubica del todo a Clea, por lo que esta secuencia se les ha hecho un tanto fuera de lugar y anticlimática.

Bueno, Clea no es otra que la alumna más destacada de Doctor Strange en los cómics de Marvel, siendo incluso la sucesora de este cuando a llegado a morir o no está en posibilidades de pelear.

En otras palabras, Clea es una Hechicera Suprema al nivel de Doctor Strange, e incluso lo supera en algunos aspectos.

Clea (Marvel Comics)

Clea no es del mismo universo de Doctor Strange, ella nación en la “Dimensión Oscura”, hija de Umar y sobrina ni más ni menos que del demonio Dormammu, a quien vimos en la primera película del Hechicero.

Sin embargo, Clea no comparte la idea conquistadora ni la maldad de su familia, de ahí que huyera y se aliara con Doctor Strange para combatir a su lado.

Además, en algunos cómics, Clea y Doctor Strange se enamoran y se llegan a casar, formando una de las parejas más poderosas de Marvel.

Clea podría reemplazar al Doctor Strange en el MCU

La aparición de Clea en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ya se había rumorado desde 2020, de hecho, en esa ocasión se comentó que podría reemplazar al Hechicero Supremo.

Esto debido a que Benedict Cumberbatch habría terminado su contrato con Marvel tras ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, por lo que el estudio analizaría introducir a Clea como sucesora.

Algo a señalar es que el mismo actor declaró recientemente que se tomará un descanso, lo cual empataría con la llegada de la Clea de Charlize Theron al MCU.

Clea (Marvel)

No obstante, vemos en la escena post-créditos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ que el Hechicero y Clea van juntos a una misión, dejando abierta la posibilidad de verlo una vez más.

Habrá que esperar nuevos detalles del futuro de Doctor Strange y Clea en las siguientes producciones de Marvel.