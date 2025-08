El actor Liam Neeson se disculpó por no querer grabar más escenas de acción a sus 73 años de edad.

Con el estreno de The Naked Gun, Liam Neeson se sinceró acerca de su futuro en el género de acción, donde se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos.

En una entrevista con Variety, Liam Neeson admitió que su rol como estrella de cine de acción estaría llegando a su fin.

El actor reveló que de momento no tiene ninguna película de acción en puerta y que no quiere ofender al público haciendo cintas de ese tipo:

“Tengo 73, ¡por Dios! No quiero ofender al público si ven escenas de lucha completas y no soy yo. Simplemente no lo haría. Hasta hace poco, me gustaba hacer mis propias escenas de lucha. Pero no quiero hacerlas con un andador o un bastón. Claro, puede que haya otra por ahí, pero no hay nada definitivo en el horizonte."

