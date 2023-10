Al parecer, la nueva película de Mean Girls está más que lista, pues Paramount ya anunció la fecha de estreno y a la nueva Regina George.

Esto nos da a entender que esta versión de Mean Girls fue filmada en secreto, de no ser así no se entiende cómo es que tenga tanta promoción en medio de la huelga de actores de Hollywood.

Además, se dio a conocer que no será exactamente igual a la original, pues se basará en la obra de Broadway que se produjo en 2018.

Lo que significa que la película será un musical, más allá de la comedia adolescente que vimos en 2004, protagonizada por Lindsay Lohan.

Mean Girls (Paramount)

¿Cuándo se estrena la nueva película de Mean Girls?

De acuerdo con la información de Paramount, la nueva película de Mean Girls se estrenará en cines de Estados Unidos el 14 de enero de 2024.

Posteriormente, Mean Girls llegará a la plataforma de Paramount+; no hay detalles de su tiempo en cartelera, es posible que sean un par de semanas, a menos que logre una buena taquilla.

Asimismo no se dieron datos sobre un posible estreno de esta versión cines de México u otras regiones, aunque es posible que haya proyecciones especiales.

Recordemos que en América Latina la original de Lindsay Lohan es muy recordada por fans, e incluso revisitada por nuevas generaciones.

Mean Girls (Paramount)

¿Quién será la nueva Regina George en Mean Girls?

Por otra parte, se dio a conocer que Regina George será interpretada por Reneé Rapp -de 23 años de edad- en la nueva película de Mean Girls.

Curiosamente, Reneé Rapp ya hizo a Regina George antes de que esta nueva película de Mean Girls, pues era una de las protagonistas del musical de Broadway.

En otras palabras, la actriz simplemente está repitiendo su papel, así que se espera que haga un buen trabajo en el filme.

A ella la acompañará el siguiente elenco en Mean Girls:

Angourie Rice, de 22 años de edad, como Cady Heron

Auli’i Cravalho, de 22 años de edad, como Janis Ian

Jaquel Spivey, de 24 años de edad, como Damian Hubbard

Avantika Vandanapu, de 18 años de edad, como Karen Smith

Christopher Briney, de 25 años de edad, como Aaron Samuels

Bebe Wood, de 22 años de edad, como Gretchen