Con la llegada de Superman a plataformas digitales, se acaba la temporada fuerte de verano; lo interesante es que ni Kal-El ni Los 4 Fantásticos se llevaron la taquilla, fue Jurassic World Rebirth.

Así es, el que iba a ser el verano de Superman y Los 4 Fantásticos se vio opacado totalmente por Jurassic World Rebirth.

Jurassic World Rebirth (Jasin Boland/Universal Pictures )

La taquilla de Jurassic World Rebirth se come a Superman y Los 4 Fantásticos

El verano “superfantástico” de Superman y Los 4 Fantásticos no fue tal debido a los 802 mdd (15 mil mdp) en taquilla de Jurassic World Rebirth.

Con esto la taquilla de Jurassic World Rebirth se “merendó” la de Superman y Los 4 Fantásticos sin ningún problema.

Pues Superman tiene 586 mdd (10 mil mdp) y con su estreno digital, a lo mucho llegaría a los 600 mdd (11 mil mdp) en todo el mundo.

Mientras que Los 4 Fantásticos tiene 442 mdd (8.2 mil mdp) y en el mejor de los casos, conseguirá un total de 500 mdd (9.3 mil mdp) al final de su recorrido.

Aunque las películas de DC y Marvel eran la más promocionadas de la temporada, al final no acabaron de convencer del todo al público en todo el mundo.

Quienes parece que ya no gustan tanto de los superhéroes; prefiriendo a los buenos dinosaurios de toda la vida.

Manuel García-Rulfo en Jurassic World: Renace (Universal)

¿Por qué Jurassic World Rebirth le ganó a Superman y Los 4 Fantásticos?

Aunque de las 3 películas, Jurassic World Rebirth es la que peores críticas tiene, esto no importó para que fuera la preferida sobre Superman y Los 4 Fantásticos.

Hay varia razones de la victoria en el verano de Jurassic World Rebirth ante Superman y Los 4 Fantásticos, la primera es que muchos ya están hartos de las películas de superhéroes.

También está el hecho del desgaste de las marcas de DC y Marvel, las cuales han saturado el mercado y entregado productos deficientes en los últimos 5 años.

Además las peleas entre fans en redes sociales igualmente provocaron una sensación de rechazo en muchas personas, prefiriendo alejarse de toda la discusión.

Aunque Jurassic World Rebirth es inferior en calidad, entrega una película sin pretensiones, que solo busca entretener sin meterse en polémicas o discusiones.

Jurassic World Rebirth (Universal / YouTube)

Con información de Box Office Mojo.