James McAvoy revela si estará en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

A través de un en vivo en Instagram, James McAvoy reveló si es que estará presente en la película de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ como Charles Xavier.

A unos cuantos meses de que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrené, el actor escocés James McAvoy, quien diera vida a la versión joven de Charles Xavier reveló si participará en la película.

Durante el en vivo en su cuenta de Instagram, James McAvoy comenzó a contestar preguntas de sus seguidores, quienes no perdieron el tiempo para preguntar sobre su participación en Marvel.

Cabe recordar que tras la compra de Fox por parte de Disney, las películas de los X-Men y su continuación han quedado como una gran pregunta para los fans.

James McAvoy dice que no estará en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Durante un en vivo en su perfil de Instagram, el actor James McAvoy quien diera vida a un joven Charles Xavier en las nuevas películas de X-Men, negó su participación en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Y es que mucho se habló sobre las versiones jóvenes de los X-Men colaborando una vez más con los actores de la trilogía original.

Especialmente el personaje de Charles Xavier quien ha sido interpretado tanto por James McAvoy como por Patrick Stewart.

Este segundo ya ha confirmado su participación en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ luego de que los fans reconocieran su voz en el segundo tráiler.

Por otro lado, James McAvoy ha negado su participación en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ aunque, muchos especulan que podría estar solamente cumpliendo su contrato de confidencialidad.

“are you in doctor strange”

“no”

this is so funny 😭😭😭😭 pic.twitter.com/oym01gLnQq — han (@infinityhowlett) March 23, 2022

¿Por qué se dijo que James McAvoy estaría en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

Durante un video en vivo, el actor James McAvoy ha negado estar involucrado en la película de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Y es que los rumores sobre su supuesta participación comenzaron a sonar en grande luego de que se revelaran fotos del actor con un look similar al que tuvo cuando interpretó a Charles Xavier.

Lo mismo ocurrió cuando se filtraron fotos de Sophie Turner con su cabello completamente rojo, tal y como lo llevó cuando interpretó a una versión joven de Jean Grey.

De momento, la negativa de James McAvoy sobre aparecer en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha decepcionado a muchos.

Incluso también porque se le preguntó a James McAvoy si extrañaba darle vida a Charles Xavier, uno de los mutantes más poderosos e importantes de los X-Men, y el actor simplemente dijo “no”.

Habrá que esperar hasta el próximo 6 de mayo para ver ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, una de las películas más esperadas de Marvel Studios y de la cual se tienen muchas expectativas.