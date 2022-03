‘Los Illuminati’ habrían sido confirmados para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ según la nueva publicación de una revista.

Una de las películas más esperadas dentro de los próximos meses es ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, la cual ha generado mucha expectativa.

Esto especialmente ante los rumores generados en redes sobre los nuevos personajes que podrían introducir.

Pero lo que más ha generado expectativa en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es el regreso de personajes de otros universos, como los ‘X-Men’.

Pues cabe recordar que en el segundo tráiler, aparece una figura misteriosa que hará una revelación a Doctor Strange, siendo este Patrick Stewart quien ya ha confirmado su regreso.

‘Los Illuminati’ habrían sido confirmados en la descripción de una foto

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ está próximo a estrenarse y es por eso que las promociones comienzan a ser cada vez más constantes.

Según se ha filtrado en redes sociales, la revista Empire habría confirmado al grupo conocido como ‘Los Illuminati’ para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

El nuevo número de Empire, el cual trae un especial de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, habría puesto en la descripción de una foto a ‘Los Illuminati’:

“Benedict Wong regresa como Hechicero Supremo Wong; Rachel McAdams como la ex novia de Stephen Strange, Christine Palmer; Strange se encuentra ante ‘Los illuminati’” Descripción de la revista Empire

Y aunque no se ha confirmado ni negado nada por parte de Marvel Studios, la presencia de Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier, uno de los mutantes más importantes en los cómics de Marvel, ha aumentado las sospechas.

Descripción que confirmaría a 'Los Illuminati' en 'Doctor Strange' (Empire magazine)

¿Quiénes son los Illuminati?

El estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ está próximo y con ellos los rumores sobre la posible aparición de ‘Los Illuminati’ han aumentado pero ¿quiénes son este grupo de superhéroes?

‘Los Illuminati’ son un grupo conformado por los líderes de otras organizaciones de superhéroes que se reúnen en secreto para decidir sus acciones y el destino del mundo.

Y aunque en ‘Los Illuminati’ han desfilado varias figuras, los miembros fundadores de este grupo son:

Charles Xavier representando a los mutantes y los X-Men

Tony Stark / Iron Man representando a la tecnología y a Los Vengadores

Black Bolt representando a los Inhumanos

Reed Richards / Mr. Fantastic representando a la ciencia y a Los 4 Fantásticos

Doctor Strange representando a la magia y lo místico

Namor, miembro de los X-Men y rey de Atlantis

En muchas ocasiones, ‘Los Illuminati’ han sido descritos como una especie de ONU en el mundo de Marvel y ahora, aparentemente se habría confirmado su presencia en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.