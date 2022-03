Patrick Stewart confirma su aparición como Charles Xavier en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’, el actor vuelve oficial su participación.

Al parecer, el actor británico Patrick Stewart nos ha dado el spoiler más grande en la próxima película de Marvel.

En entrevista para el canal de YouTube Jake’s Takes, el propio Patrick Stewart ha acabado con las especulaciones.

Luego de que el actor revelará que efectivamente se trata de él en el trailer de ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’

“En realidad no reconocí mi propia voz, sonaba diferente. Si tenía un resfriado o algo así en ese momento, no lo sé. Pero estaba asombrado, y todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro, y creo que mi lóbulo de la oreja, nada más”. Patrick Stewart

Declaración con la que el actor confirma su regreso como Charles Xavier o Profesor X fr los X-Men en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Patrick Stewart confirma su aparición en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’ (Marvel)

Esto pese a que hace unas semanas Patrick Stewart aseguró que él no aparece en el tráiler ni en la película de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y sería alguien más imitando su voz.

Ante esto Patrick Stewart dijo que sus evasivas fueron idea de sus agentes de relaciones públicas.

Algo que estuvo planeado desde que el trailer de ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’ se estrenó en el marco de la Super Bowl 2022.

“Bueno, tenía mi teléfono apagado cuando sucedió, así que no escuché nada. No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté y miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con respuestas y que mi gente de relaciones públicas me había enviado reacciones que habían detallado y preparado a mí”. Patrick Stewart

Patrick Stewart revela cómo será Charles Xavier en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’

Aunque Patrick Stewart no dijo porque ahora decidió revelar que será Charles Xavier en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’, sí dio un adelanto de cómo será el personaje.

En la pregunta con el fin de saber qué propósito e importancia tendrá el personaje de Charles Xavier en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’.

Patrick Stewart dijo que Charles Xavier será mucho más cauteloso a la hora de interactuar con Doctor Strange.

“El Professor X sería extremadamente cauteloso y estaría alerta y, quizás, un poco inseguro porque hay algo potencialmente peligroso sobre Doctor Strange y creo que eso podría poner a Charles Xavier en guardia”. Patrick Stewart

Doctor Strange (Marvel/Disney)

Con esto es más que evidente que veremos a los Illuminati hacer presencia en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’.

Y aunque las especulaciones no acaban en torno a las sorpresas que puede tener en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’.

Habrá que esperar hasta el estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ el próximo 6 de mayo del 2022 para saber que otros personajes serán parte de esta historia.