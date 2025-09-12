El actor Henry Cavill- de 42 años de edad- sufrió una lesión y retrasa las grabaciones de Highlander hasta 2026.

Todo parece indicar que habrá cambios en la producción de Highlander, película de United Artists de Amazon MGM Studios.

Grabaciones de Highlander se retrasan hasta 2026 por lesión de Henry Cavill

Se confirmó que el rodaje de Highlander se pospuso hasta principios de 2026 por una lesión de Henry Cavill, quien sería Connor MacLeod.

De momento, se desconoce los detalles de la lesión de Henry Cavill. Deadline apunta que el incidente ocurrió mientras entrenaba.

Cabe señalar que Henry Cavill estaba realizando un intenso entrenamiento para interpretar al personaje protagónico.

La producción de Highlander tenía la intención de comenzar en septiembre 2025, sin embargo, los problemas del actor provocó el cambio.

Highlander es un clásico de culto de 1986 que protagonizaron Christopher Lambert y Sean Conery.

Su trama nos contaba la historia de guerreros inmortales desde las Tierras Altas de Escocia del siglo XVI hasta el Manhattan de los años 80.

Pese a ser un fiasco en taquilla, Highlander se popularizó cuando circuló en formato doméstico..

Eso permitió que los protagonistas regresaran para 1991 y rodaran una secuela. Posteriormente, la franquicia se expandiría con más producciones.

Highlander, la película con Henry Cavill que lleva más de una década en desarrollo

La película Highlander lleva cocinándose desde el año 2009. En un inicio, el proyecto era de Summit Entertainment.

No obstante, hasta 2016 se confirmó a Chad Shatelski-de 56 años de edad-como su director.

Para 2021, Henry Cavill fue anunciado para dar vida a Lambert MacLeod.

La cinta sería adquirida de Lionsgate por United Artists de Amazon MGM Studios en 2025.

El guión de Highlander lo escribió Michel Finch y además de Henry Cavil el reparto lo conforman:

Russell Crowe, de 61 años de edad

Marisa Abela, de 28 años de edad

Karen Gillan, de 37 años de edad

Djimon Hounsou, de 56 años de edad

Dave Bautista, de 61 años de edad

Max Zhang, de 51 años de edad

En ese contexto, la noticia del retraso de Highlander por la lesión de Henry Cavill es un golpe importante a la franquicia.