Parece que alcanzamos el final del camino, Henry Cavill estaría oficialmente fuera de las películas de DC al vencer su acuerdo con Warner Bros.

El reporte lo hizo Umberto González, conocido por colaborar en The Wrap y fundar Heroic Hollywood; señala que Henry Cavill no volvería como Superman.

Lo anterior debido a que actualmente no hay un contrato entre él y Warner Bros., toda vez que el que tenía anteriormente ya no tiene validez.

No estará en The Flash, de hecho, actualmente no tiene un trato para repetir a Superman en ninguna película.

Umberto Gonzalez