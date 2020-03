Warner Bros. ya no querría a Henry Cavill como Superman

Aunque Dwayne Johnson desea que Henry Cavill regrese como Superman para 'Black Adam', Warner Bros. ya no estaría considerando al actor.

A pesar de que las películas donde ha participado han recibido una respuesta mixta del público y la crítica, muchos aún esperan el regreso de Henry Cavill como Superman en una nueva entrega de las películas de DC; sin embargo, Warner Bros. ya no lo querría en sus proyectos.

Henry Cavill como Superman Warner Bros.

De acuerdo con We Got This Covered, Dwayne Johnson estaría presionando para que 'Black Adam' incluya un cameo del Hombre de Acero, interpretado por Cavill; pero sus peticiones han caído e oídos sordos, pues la relación entre el actor y el estudio no es la mejor.

Lo anterior se debe, por lo menos por parte de Warner, a que ninguna de las obras donde ha participado el también protagonista de 'The Witcher', ha sido un éxito en taquilla, nos referimos a 'Man of Steel', 'Batman v Superman' y 'Liga de la Justicia'.

Henry Cavill sí tiene interés en mantenerse como Superman

Lo interesante del caso es que, a diferencia de Ben Affleck con Batman, Henry Cavill desea mantenerse como Superman un tiempo más, esto lo ha dejado saber en reiteradas ocasiones; afirmando de manera tajante que el personaje sigue siendo suyo.

Pero no es sólo él, gran parte del cast relacionado al Hombre de Acero está interesado en regresar a sus papeles, tal es el caso de Amy Adams y Jesse Eisenberg, quienes manifestaron su interés en regresar como Lois Lane y Lex Luthor.

Lex Luthor Warner Bros.

No obstante, desde le fracaso de 'Liga de la Justicia', Warner Bros. decidió cortar por lo sano con el DCEU, centrándose en películas independientes o semi-independientes de sus personajes, es decir, que no estén integradas en una gran narrativa como lo es el MCU de Marvel.

Por lo que ha comenzado a hacer un re-cast para actores y actrices que no acabaron de conectar con el público, tal es el caso de Jared Leto y el mencionado Ben Affleck, en sus papeles del Joker y Batman.

Con información de We Got This Covered.