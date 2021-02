Superman tendrá nueva película; Henry Cavill no está confirmado

J. J. Abrams y Warner Bros. harán una nueva película de Superman; aunque no se sabe si Henry Cavill regresará.

Luego de años en el limbo e inmensidad de rumores, Warner Bros. y J. J. Abrams por fin están trabajando en una nueva película de Superman, la cual sería un reboot de la franquicia en cine, con un guión de Ta-Nehisi Coates, de la mano de la productora Bad Robot.

De momento no se sabe quién será el director o de qué tratará esta obra; no obstante, dado que se maneja como un reinicio, se descarta que sea la esperada segunda parte de 'Man of Steel'; de hecho, bien podría ser la presentación de Superman en la nueva línea tras los eventos de 'The Flash'.

Desde antes de la salida de Zack Snyder del DCEU se hablaba de una película de Kal-El realizada por J. J. Abrams; sin embargo, el director siempre negó lo anterior. Todo indica que sí hubo pláticas al respecto; pero no se llegó a un acuerdo hasta el día de hoy.

Superman Snyder Cut Warner Bros.

No hay detalles del regreso de Henry Cavill como Superman

La primera pregunta que ha surgido entre los fans tras el anuncio de la nueva película de Superman es si Henry Cavill regresa como el kryptoniano; lamentablemente, de momento no hay detalles al respecto.

Al ser un reboot existe la gran posibilidad de que Warner Bros. y J. J. Abrams pasen de largo de Henry Cavill, otorgándole la capa de Superman a un nuevo actor; esto a pesar de que el protagonista de 'The Witcher' haya mencionado en reiteradas ocasiones que desea volver al personaje.

Superman Warner Bros.

Por otro lado, desde 2018 se escuchan versiones de que Warner, trataría de que Cavill se pusiera de nueva cuenta el traje del Hombre de Acero, en un acuerdo para que ahora sea una especie de "Tony Stark", es decir, que tuviera participaciones especiales en diversas películas además de las individuales.

Sólo queda esperar que el estudio, el actor o el propio Abrams den una declaración al respecto.

Con información de Deadline.