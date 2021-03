Henry Cavill estaría molesto con DC y habría contactado a Marvel

Según reportes, a Henry Cavill no le agrada la idea de un reboot de Superman.

A finales de febrero DC y Warner dieron la gran noticia del desarrollo de una nueva película de Superman; sin embargo esta no será 'Man of Steel 2' ni tendrá a Henry Cavill como protagónico, lo anterior habría hecho enfadar al actor al grado de buscar a la competencia, Marvel Studios.

Lo anterior de acuerdo con un reporte del insider Daniel Richtman, quien asegura que Henry Cavill se enojó seriamente al enterarse de que probablemente no volvería a interpretar a Superman. El mismo Richtman señala que el protagonista de 'The Wicther' no habría perdido el tiempo e hizo una llamada a los ejecutivos de Marvel para discutir "un asunto".

Hay que señalar que la información de Daniel Richtman no está confirmada, además el insider es una fuente un tanto irregular, pues sus reportes han resultado falsos en la mitad de las ocasiones, por lo que pedimos que se tome lo anterior con discreción.

Superman Warner Bros.

Henry Cavill desea mantenerse en el DCEU

Actualmente Henry Cavill es uno de los actores más cotizados que puede conseguir casi cualquier papel que se proponga; sin embargo, el actor no quita el dedo del renglón señalando que estaría más que dispuesto y feliz de portar de nueva cuenta la capa de Superman.

Aunque al principio generó dudas como Kal-El, poco a poco Henry Cavill se ha ganado el corazón de la gente; aún así, Warner Bros. no parece estar muy segura de querer al actor de regreso, dando siempre información confusa al respecto.

Superman Snyder Cut Warner Bros.

Reportes señalan que Warner piensa que Cavill es un fracaso, pues todas las películas donde interpreta al personaje no han cumplido las expectativas ('Man of Steel', 'Batman v Superman', 'Liga de la Justicia'); debido a esto habrían buscado una alternativa.

No obstante, otra información señala que el estudio podría darle otra oportunidad, ahora con una participación al estilo "Tony Stark", con cameos en películas de otros personajes de DC, además de ser parte activa en futuros crossovers.

Con información de Daniel Richtman.