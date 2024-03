Happy Gilmore, la película de 1996 de Adam Sandler, tendrá segunda parte con el elenco original.

Así lo reveló uno de los actores que fue clave en el éxito de la película original de Happy Gilmore.

La producción iría tan avanzada que Happy Gilmore 2 ya tendría un primer borrador de la historia que se narrará, otra vez con Adam Sandler -de 57 años- como protagonista.

Christopher McDonald, quien interpretó al villano ‘Shooter McGavin’ hace 28 años en ‘Happy Gilmore’, reveló la noticia en el programa de radio 92.3 The Fan de Audacy.

¿Cuán adelantados van con el desarrollo de la película? McDonald, de 69 años de edad, dijo que Adam Sandler le mostró recientemente un borrador del guión para la secuela.

“Vi a Adam [Sandler] hace unas dos semanas y me dijo: ‘McDonald, esto te va a encantar’. Me muestra el primer borrador de Happy Gilmore 2. Él me mostró eso y pensé: ‘Guau, eso sería increíble’. Así que está en proceso. Fanáticos, exíganlo, ¡maldita sea!”

Christopher McDonald, actor de Happy Gilmore