You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah es la nueva película de Adam Sandler que ha llegado al top 10 de Netflix, lo cual se explica gracias a su buena calificación.

La producción de Adam Sandler ha cosechado buenas críticas entre la prensa y audiencia en Rotten Tomatoes.

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah tiene un 96% de reseñas positivas de los medios, mientras que el público la ha puntuado con un 66%.

Con esto se confirma la buena racha del actor en épocas recientes, pues desde Uncut Gems, ha logrado varias producciones con buenas notas de la crítica.

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (Especial)

¿Quiénes protagonizan You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah de Adam Sandler en Netflix?

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah es una producción curiosa de Netflix, pues prácticamente participa toda la familia de Adam Sandler.

No obstante, Adam Sandler y su familia destacan en You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah de Netflix en cada uno de sus papeles.

El elenco de You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah es el siguiente:

Idina Menzel, de 52 años de edad, como Bree Friedman

Jackie Sandler, de 48 años de edad, como Gabi Rodriguez Katz

Adam Sandler, de 56 años de edad, como Danny Friedman

Sadie Sandler, de 17 años de edad, como Ronnie Friedman

Sunny Sandler, de 14 años de edad, como Stacy Friedman

Samantha Lorraine, de 16 años de edad, como Lydia Rodriguez Katz

Dylan Hoffman, de 14 años de edad, como Andy Goldfarb

Sarah Sherman, de 30 años de edad, como Rebecca

Ido Mosseri, de 45 años de edad, como DJ Schmuley

Jackie Hoffman, de 62 años de edad, como Irene

Luis Guzmán, de 67 años de edad, como Eli Rodriguez

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (Netflix)

¿De qué trata You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah de Adam Sandler y Netflix?

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah de Adam Sandler y Netflix tiene como protagonista principal a Stacy Friedman, interpretada por Sunny Sandler.

Stacy es una adolescente que está planeando su Bat Mitzvah, algo que ha soñado desde hace varias años junto a su mejor amiga, Lydia.

Sin embargo, las cosas no son tan fáciles en You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, pues las dos amigas se enfrentan cuando se enamoran de un compañero de clase.

La película ha sido celebrada por hacer un retrato fiel de la adolescencia y todo lo que esto conlleva, además de mostrar las particularidades de la juventud en una familia judía.