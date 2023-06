Recientemente Guillermo del Toro dio a conocer que los últimos 5 proyectos que ha presentado en Hollywood han sido rechazados.

Como es bien sabido, Guillermo del Toro es uno de los cineastas más reconocidos de todo el mundo y ha sido el merecedor de premios Oscar por su película ‘La forma del agua’.

Más recientemente el tapatío se ganó a la crítica y a su público con la también ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación, Pinocho.

Pero al parecer hasta un director de la altura como lo es Guillermo del Toro se las ve complicadas para que sus ideas sean aceptadas en Hollywood.

Fue durante una entrevista con The Hollywood Reporter que Guillermo del Toro habló de las adversidades que ha tenido que enfrentar para tratar de que sus ideas y proyectos se vuelvan realidad.

Algo que podría ser sorprendente para varios teniendo en cuenta la calidad de películas que presenta el director.

Sin embargo es bien sabido que los estudios de Hollywood suelen inclinarse por aquellos proyectos que sean más comerciales.

Del mismo modo, durante su asistencia y participación en el Festival Internacional de Cine de Animación Annecy, Guillermo del Toro mencionó los problemas que ha tenido en Hollywood.

Pues al parecer durante los últimos dos meses le han rechazado por lo menos 5 proyectos que esperaba poder realizar.

Ante esto el director dijo que dentro de la industria del cine siempre habrá tragos amargos.

Pero que se debe mantener la fe en las historias que se quieran contar, pues indudablemente alguien llegará y querrá comprarlas.

“Todavía me dicen que no. En los últimos dos meses dijeron que no a cinco de mis proyectos. Así que no se van a realizar. Hacer cine es comerse un bocadillo de mierda. Siempre hay mierda, sólo que a veces te llevas un poco más de pan con la tuya. La tasa de productividad frente a sus esfuerzos seguirá siendo frustrantemente difícil y frustrantemente larga. Y siempre encontrarás imbéciles. Pero ten fe en las historias que quieres contar y espera a que alguien quiera comprarlas”.

Guillermo del Toro