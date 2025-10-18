Guillermo del Toro -de 61 años de edad- vuelve a criticar la inteligencia artificial pues considera que solo nos lleva a una estética fascista que nos despoja de emoción y sentido.

En plena promoción de su película Frankenstein, Guillermo del Toro lanzó una advertencia sobre el uso indiscriminado de la IA en la creación artística.

Guillermo del Toro critica la inteligencia artificial al considerar que solo nos lleva a una estética fascista

Durante la presentación de su nueva cinta Frankenstein, en Nueva York, Estados Unidos, Guillermo del Toro arremetió contra la inteligencia artificial.

GUILLERMO DEL TORO DICIENDO FUCK AI😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏🙏pic.twitter.com/FK7OunELXc — Mr. Cosmic 🇦🇷 (@WillieTanner187) October 18, 2025

Y es que para el director mexicano la amenaza del uso de la inteligencia artificial va más allá de simplemente un desplazamiento laboral y es que considera que también afecta la esencia de la humanidad.

Guillermo del Toro criticó el uso indiscriminado de la tecnología en la creación artística, pues considera que su abuso puede conducirnos a una peligrosa pérdida de humanidad.

“Cuando nos roban el arte y la emoción, nos llevan a la estética del fascismo” Guillermo del Toro

Al defender el trabajo humano y artesanal que hay en su película Frankenstein, Guillermo del Toro aseguró que la inteligencia artificial erosiona el espíritu creativo que da sentido al arte .

“En esta película todos los decorados son reales. Es una ópera, hecha por humanos y para humanos. Es una película que está ahí para recordarnos que el arte no sólo es necesario, sino urgente” Guillermo del Toro

Para Guillermo del Toro el problema no es la inteligencia artificial, sino el uso irresponsable de la misma.

“A mí la inteligencia artificial no me asusta… me asusta la estupidez natural, que es más abundante” Guillermo del Toro

Antes de abandonar el escenario, Guillermo del Toro gritó: “¡La IA se puede ir al carajo!”, lo que provocó los aplausos del público.

Guillermo del Toro (Especial)

Guillermo del Toro cree que la inteligencia artificial jamás podrá hacer arte

Cabe recordar que Guillermo del Toro ya había criticado la inteligencia artificial en la San Diego Comic Con 2025 .

Guillermo del Toro dejó en claro que la inteligencia artificial jamás podrá hacer arte de ningún tipo, porque no tiene emociones.

“Hay una diferencia entre ‘dulce para tus ojos’ y ‘proteína para tus ojos’. Lo primero es un ornamento y lo segundo, proteína. Ahí hay una historia. La diferencia es que el arte tiene personalidad, conocimiento y emoción. Esas son las tres cosas que deben existir para que haya arte y eso no lo puede crear una maldita app” Guillermo del Toro

Para Guillermo del Toro es claro, para hacer arte se necesita estar involucrado en todo el proceso y no solo apretar un botón en una aplicación y esperar el resultado final.

“Estoy muy en contra cuando alguna persona dice: ‘puedes hacer arte con un app’. Para mí, no puedes apretar un botón y que aparezca arte porque entonces no sabrás el inicio y final de la idea que estabas generando” Guillermo del Toro