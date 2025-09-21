Uno de los estrenos más esperados para este fin de año 2025 es ‘Wicked: For Good’, la segunda parte de este musical que reimagina el Mago de Oz; para ir preparando, muy pronto tendremos el tráiler final.

La propia Universal anunció que el tráiler final de ‘Wicked: For Good’ llegará más pronto de lo que pensábamos, a finales del mes de septiembre.

¿Cuándo se estrena el tráiler final de ‘Wicked: For Good’?

De acuerdo con la información oficial, el tráiler final de ‘Wicked: For Good’ se estrenará el miércoles 24 de septiembre de 2025.

The final trailer for ‘WICKED: FOR GOOD’ releases on Wednesday. pic.twitter.com/qQEkzZjtPM — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 21, 2025

No se dio a conocer la hora en que se liberará el tráiler final de ‘Wicked: For Good’, así que los fans deberán de estar al pendiente.

Se espera que en este nuevo avance se muestre un poco más de las interacciones de las brujas con los protagonistas del Mago de Oz, además de revelar el aspecto que tendrá Dorothy en la película.

Ya que hay mucha expectativa sobre quién hará este papel icónico, además de ver cómo será la reinterpretación de la película y cuento clásico, ahora bajo la visión moderna de Wicked.

Wicked 2: For Good (@wickedmovie / Instagram)

¿Cuándo se estrenará ‘Wicked: For Good’ en cines de México?

Otra cosa que esperan los fans del tráiler final de ‘Wicked: For Good’ que saldrá el miércoles 24 de septiembre, es que se confirme la fecha de estreno en México para el 21 de noviembre.

Recordemos que en México, las fechas de estreno —no solo la de ‘Wicked: For Good’— varían de los lanzamientos internacionales; por lo general, se adelantan uno o dos días para aprovechar puentes o evitar filtraciones.

No hay que olvidar que la entrega pasada se pudo ver de forma adelantada en México, sin olvidar la alfombra roja especial que se hizo.

Esto quiere decir que el tráiler final llegará dos meses antes del estreno de la película , lo cual demuestra la fe que se le tiene al proyecto.