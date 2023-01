Las nominaciones a los premios Oscar 2023 dejó a la película de humor negro The Banshees of Inisherin con un saldo de 9 nominaciones.

Además de The Fabelmans y Everything Everywhere All at Once, The Banshees of Inisherin será una de las producciones que protagonizarán la ceremonia de premiación de los Oscar 2023.

Dirigida y escrita por Martin McDonagh, Los espíritus de la isla, como se tituló para México y Latinoamérica, es una película que buscará ganar alguna estatuilla dorada de la Academia.

The Banshees of Inisherin, película con 9 nominaciones a los Premios Oscar 2023 (Fox Searchlight)

De hecho, The Banshees of Inisherin ya dio la sorpresa en los Globos de Oro 2023, antesala de los Premios Oscar, ganando como Mejor Película de Comedia y Mejor Guión.

Dejando en claro que para la edición 95 del Oscar será un duro contendiente frente a las demás producciones que aspiran a coronarse con el reconocimiento de la Academia.

Las 9 nominaciones que consiguió The Banshees of Inisherin a los Premios Oscar 2023 son las siguientes:

Mejor película

Mejor director / Martin McDonagh

Martin McDonagh Mejor actor / Colin Farrell

Mejor actriz de reparto / Kerry Condon

Mejor actor de reparto / Barry Keoghan y Brendan Gleeson

Mejor guion original

Mejor banda sonora original

Mejor edición de película

En cada terna, The Banshees of Inisherin tiene altas posibilidades de adueñarse de algún reconocimiento en los Premios Oscar 2023.

¿De qué trata The Banshees of Inisherin, la cinta que tienen nominaciones a los Premios Oscar 2023?

La película de humor negro The Banshees of Inisherin, nominada en 9 ocasiones a los Premios Oscar 2023, se encuentra ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda.

Dicho lugar es el escenario perfecto para contarnos la historia de dos amigos de toda la vida que ponen fin a su vinculo de forma abrupta. Desatando varios malentendidos.

El elenco de The Banshees of Inisherin está conformado por los siguientes actores:

Colin Farrell

Brendan Gleeson

Kerry Condon

Barry Keoghan

Pat Shortt

David Pearse

Gary Lydon

Jon Kenny