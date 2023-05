Hace unos meses Dreamworks anunció un remake live action de Cómo entrenar a tu dragón; ahora la productora ha liberado los nombres del actor y la actriz que harán a Hipo y Astrid.

Esto luego de que, según el comunicado de Dreamworks, se tomaron varios meses para buscar a los protagonistas ideales para Cómo entrenar a tu dragón.

No sólo que se ajustaran a la película, también para que no hubiera problemas con los saltos temporales que hace la trilogía animada.

Lo que significa que el estudio está buscando interpretes para un largo recorrido en la franquicia, suponiendo que este live action tenga éxito.

Cómo entrenar a tu dragón live action se estrenará el 14 de marzo de 2025 .

Como entrenar a tu dragón (Universal)

¿Quién hará a Hipo en Cómo entrenar a tu dragón live action?

Hipo será interpretado por Mason Thames en Cómo entrenar a tu dragón live action, actor conocido por su papel en The Black Phone.

Mason Thames tiene 15 años, por lo que se ajusta a la edad de Hipo en la primera película animada de Cómo entrenar a tu dragón.

Se trata de un actor relativamente nuevo, con papeles pequeños en series como Evel, Walker y For All Mankin, su única interpretación relevante es en la mencionada The Black Phone.

En otras palabras, su primer reto protagónico fuerte será con el live action de Cómo entrenar a tu dragón.

Mason Thames en The Black Phone (Blumhouse)

¿Quién hará a Astrid en Cómo entrenar a tu dragón live action?

Astrid, co-protagonista y eterno amor de Hipo, será interpretada por Nico Parker en Cómo entrenar a tu dragón live action.

Nico Parker cuenta con 18 años y previo a Cómo entrenar a tu dragón live action la vimos como Sarah en el éxito de HBO, The Last of Us.

Aún así, tampoco tiene una carrera tan extensa, apareciendo en papeles menores en Dumbo, Reminiscence, Superstore y The Third Day.

No obstante, la calidad actoral de Nico Parker está más que comprobada gracias a lo que se ha podido ver de ella en todas sus interpretaciones.