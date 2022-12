En una noticia que a muchos fans les dará terror, Netflix y Legendary anunciaron su alianza para desarrollar una película live-action de My Hero Academia.

Así es, el popular anime y manga de Kohei Horikoshi contará con un filme protagonizado por actores y actrices de carne y hueso, siendo la primera vez que se da un proyecto de este tipo.

El live-action de My Hero Academia contará con Shinosuke Saito como director, con un guión de Joby Harold, y producción de Mary Parent y Alex García de Legendary Entertainment.

No hay detalles del elenco, aunque al ser una producción japonesa, se espera que actores y actrices sean de dicha nacionalidad.

Netflix se encargará de distribuir a nivel mundial la película live-action de My Hero Academia, mientras que TOHO, lo hará en Japón con un estreno en cines.

My Hero Academia (Bones)

¿De qué tratará la película live-action de My Hero Academia?

De momento hay pocos detalles sobre la trama de la película live-action de My Hero Academia; sin embargo, es casi un hecho que adaptará el primer arco de la obra.

El cual nos muestra un mundo donde la mayoría de la gente nace con poderes especiales, lo que deriva en que varios se conviertan en héroes al estilo de la Liga de la Justicia.

El protagonista de My Hero Academia es Izuku Midoriya, quien es una de las pocas personas sin un don, aún así desea convertirse en un héroe debido a la admiración que siente por All Might, el héroe número 1.

En la película veríamos precisamente cómo Midoriya obtiene sus habilidades y logra entrar a la UA, la academia de héroes más importante del mundo, además de su primer encuentro con la Liga de Villanos.

My Hero Academia HeroesRising (Bones)

La película de My Hero Academia lleva 4 años en desarrollo

El live-action de My Hero Academia no es algo nuevo, de hecho Netflix lo único que hizo fue darle el último empujón al proyecto que llevaba 4 años en desarrollo.

Fue en 2018 cuando se anunció por primera vez el desarrollo de una película live-action de My Hero Academia, con Shinosuke Saito como director.

Tras ese primer anuncio no se supo nada más de la obra, por lo que muchos fans pensaron que el proyecto había sido cancelado; aunque la parecer sólo fue puesto en pausa.

Debido a que aún está en etapa de planeación, es probable que la película no se estrene hasta dentro de uno o dos años más.

My Hero Academia: Two Heroes

Con información de The Hollywood Reporter.