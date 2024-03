La película El Niño y la Garza vuelve a Cinépolis; aquí te decimos cuándo es el reestreno en cines.

Tras ganar el Premio Oscar 2024 en la categoría de Mejor Película Animada, el BAFTA y el Globo de Oro, la cinta animada El Niño y la Garza regresa a la pantalla grande.

A través de sus redes sociales, Cinépolis reveló que el más reciente largometraje de Hayao Miyazaki -de 83 años de edad- contará con una nueva ventana de exhibición.

Si no has tenido la oportunidad de ver en cines El Niño y la Garza o quieres revivir esta maravillosa historia de Studio Ghibili, te damos todos los detalles para que no te la pierdas en Cinépolis.

El Niño y la Garza (Studio Ghibli)

Fecha de reestreno en Cinépolis de El Niño y la Garza

¡Atención! El reestreno de El Niño y la Garza en algunas salas de cine de Cinépolis en México arrancó desde el pasado jueves 28 de marzo.

Las salas confirmadas en CDMX y la República Mexicana que tendrán la proyección nuevamente de El Niño y la Garza son las siguientes:

Cinépolis Plaza Aragón

Cinépolis Multiplaza Arboledas

Cinépolis Fórum Buenavista

Cinépolis Sendero Ixtapaluca

Cinépolis Miramontes

Cinépolis Ecatepec Américas

Cinépolis Plaza Central

Cinépolis Jardín Carso

Cinépolis Nezahuacoyotl

Cinépolis Town Center El Rosario

Cinépolis Plaza Satélite

Cinépolis Perisur

Cinépolis Cancún

Cinépolis Centro Magno, Guadalajara

Cinépolis Ciudadela Lifestyle Center, Guadalajara

Cinépolis Galerías Monterrey

Cinépolis Las Américas Monterrey

Cinépolis Galería Pachuca

Cinépolis Angelópolis, Puebla

Cinépolis Galerías Metepec, Toluca

Cinépolis Plaza Monarca, Tijuana

De momento, no se sabe cuánto tiempo de exhibición durará este reestreno de El Niño y la Garza en Cinépolis, así que aprovéchalo.

Salas de Cinépolis que reestrenan El Niño y la Garza (@cineCANIBAL / X)

¿De qué trata El Niño y la Garza, la película que Cinépolis reestrenará en cines?

Escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, El Niño y la Garza nos cuenta la historia de Mahito, un joven de 12 años quien llega a vivir a una nueva ciudad tras la muerte de su madre.

Mahito será interrumpido en su nuevo hogar por una garza parlante que lo lleva a una torre abandonada que da hacia mundo fantástico.

Con el estilo inconfundible de Hayao Miyazaki, El Niño y la Garza se colocó como una de las películas animadas más ganadoras de Studio Ghibli.