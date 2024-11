¿Qué tiene que ver Wicked con El mago de Oz? Estas dos películas están relacionadas y cuentan una historia que se entrelazan entre ellas.

El Mago de Oz es una de las películas clásicas a color que se lanzó en 1939; mientras que Wicked se creó después de la película y pensada como un musical en 1995.

Y ahora que Wicked está próxima a estrenarse el próximo 20 de noviembre del 2024, te decimos cuál es específicamente su relación.

¿Cuál es la relación de El Mago de Oz y Wicked la película de 2024?

Tras la promoción de Wicked, la película que se estrenará este 20 de noviembre del 2024, muchos se preguntan cuál es la relación que guarda con El Mago de Oz.

Y es que cabe recordar que El Mago de Oz, basada en la novela infantil de L. Frank Baum y llevada a cabo por Metro-Goldwyn-Mayer.

Posteriormente se lanzó Wicked: The Life and Times of the Witch of the West, escrita por Gregory McGuire inspirada en El Mago de Oz.

En Wicked sigue una historia paralela a la llegada de Dorothy a la Tierra de Oz, y cuentan la historia de Elphaba, la bruja mala del Oeste y de Glinda, la bruja buena del Sur.

En Wicked se tocan temas como la discriminación, el racismo, corrupción y empoderamiento femenino, dando una segunda vista a quien fuera Elphaba en El Mago de Oz.

El musical de Wicked se estrenó en 2003 en Broadway, y desde entonces ha sido puesto en escena a lo largo del mundo, incluido México con Danna Paola como Elphaba.

Wicked (Universal)

¿Dónde ver la película de El mago de Oz?

Si quieres tener un poco de contexto antes de ver la película de Wicked con Ariana Grande y Cynthia Erivo, puedes ver El Mago de Oz.

La película de 1939 puedes verla en las plataformas:

Amazon Prime Vide

Max

Apple TV+