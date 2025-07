Vanessa Kirby ya habló sobre la polémica al respecto del bebé de Los 4 fantásticos: Primeros pasos de Marvel, pues muchos críticos aseguraban que era hecho con CGI.

Pues en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, la nueva película del UCM aparece un bebé que interpreta a Franklin Richards, hijo de Sue Storm (Vanessa Kirby de 37 años de edad) y Reed Richards (Pedro Pascal de 50 años de edad), del cual se dijo era hecho con CGI.

Vanessa Kirby revela si el bebé de Franklin Richards en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos era real o fue hecho con CGI

El estreno de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos emocionó a todos los fans de Marvel, pero algunos detractores se quejaron del CGI; especialmente porque se “notaba” en el bebé Franklin Richards.

Sin embargo, Vanessa Kirby reveló a Variety que el bebé que hace de Franklin Richards no fue hecho con CGI y era un real; de hecho, fue interpretado por varios bebés.

“Nuestra bebé protagonista, Ada, una niñita, era simplemente celestial. Teníamos muchos otros bebés que actuaban con nosotros y nos ayudaban”. Vanessa Kirby

Cabe mencionar que en redes sociales, muchos usuarios y críticos se quejaron del “exceso de CGI” en las escenas en donde aparecía el bebé Franklin Richards.

Pues “se notaba” que el bebé había sido creado con esta tecnología, lo cual ocasionó toda una discusión en redes sociales acerca de los efectos en Los 4 fantásticos: Primeros pasos.

Pero ahora, tras las declaraciones de Vanessa Kirby, varios se han quedado callados tras sus críticas aunque eso sí, hay quien sigue sosteniendo que había escenas en donde se notaba el CGI.

Vanessa Kirby habla sobre si el bebé Franklin Richards de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos fue hecho con CGI (Marvel Studios)

Las críticas de CGI a Franklin Richards bebé de Los 4 fantásticos: Primeros pasos recuerdan a la serie de The Last of Us

Vanessa Kirby desmintió en una entrevista que el bebé que hizo de Franklin Richards en Los 4 fantásticos: Primeros pasos fuera hecho con CGI.

Pues la actriz aclaró que era un bebé real llamada Ada y que de hecho, había varios bebés que interpretaron al hijo de su personaje, Susan Storm.

Este hecho sobre las críticas al respecto del CGI, recuerda a la vez que también se le criticó a la serie de HBO Max, The Last of Us en donde se presentó una jirafa en una escena de la primera temporada.

Pues también hubo muchos críticos asegurando que la jirafa se veía “muy falsa”, acusando a la producción de usar mal el CGI.

Posteriormente la producción de The Last of Us, serie en donde también participó Pedro Pascal, mostró un detrás de cámaras en donde se reveló que la jirafa era real y no hecha con CGI.