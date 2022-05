‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ya tiene fecha de estreno en Disney+.

La más reciente entrega de Doctor Strange, protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeht Olsen y Xochitl Gomez, arribará al catálogo de Disney+ después de su presentación en cines.

Será a partir del próximo 22 de junio, que todos los usuarios podrán acceder a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ para revivir toda la acción que desata Wanda Maximoff.

Esta fecha de estreno fue filtrada por error por la cuenta de Disney+ en Alemania, quien hizo una actualización, la cual revelaba la llegada de Doctor Strange 2 a streaming.

‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ (Marvel Studios )

Dicha información fue borrada en minutos. No obstante, algunos seguidores pudieron darse cuenta de la situación.

Hasta el momento, Marvel Studios no ha salido a desmentir, ni confirmar el estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Esta no es la primera vez que se da una situación con las diferentes páginas y redes que tiene Disney+ a nivel internacional.

De hecho hace un par de días, también se cometió un accidenten en el Reino Unido , donde se mostraba la fecha de estreno de ‘She-Hulk’.

Una de las nuevas series que están por llegar en la fase número 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Marvel Studios)

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha reportado una baja en su taquilla

El largometraje ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, que trajo de nuevo al cine de superhéroes al director Sam Raimi, ha tenido un descenso considerable en su taquilla.

Una de las razones por las que Doctor Strange 2 tuvo una caída en su boletaje es por los cameos que no terminaron por cumplir las expectativas de un demandante público marvelita.

Póster de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (Marvel Studios)

Los fans creían y esperaban que habría más héroes en la cinta. Muchos creyeron que el Hombre- Araña de Tobey Maguire, Deadpool y Ghost Rider contarían con alguna épica escena.

Con la llegada de ‘Spider-Man: No Way Home’ y las tres generaciones cinematográficas del arácnido, se sentó precedente para que el fan service dominara las historias de Marvel.

En ese sentido, Marvel tendrá que saber manejar los deseos de los fans de su franquicia para no presentar caída de taquilla como en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.